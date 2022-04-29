Llamada entre Biden y AMLO se centró en migración: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvieron este viernes una llamada telefónica cordial, donde hablaron principalmente del tema de la migración, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La portavoz indicó que el objetivo de Biden no era sostener una conversación amenazante con AMLO, pues aseguró que ambos países han sido socios importantes y espera que las relaciones continúen así.

"El tono de la llamada fue muy constructivo. Esta no fue una llamada en la que el presidente Biden estuviera amenazando al presidente mexicano de ninguna manera. Han sido un socio importante. Esperamos que sigan siéndolo”, expresó Jen Psaki.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/KXVrDFG4Ej — The White House (@WhiteHouse) April 29, 2022

Añadió que Estados Unidos busca que México sea su aliado para poner fin al Título 42 y al aumento de migrantes que cruzan desde México a Estados Unidos. Añadió que la llamada también fue planeada por la Cumbre de las Américas.

“Esta llamada fue planeada en parte porque de la Cumbre de las Américas, sino también por el próximo levantamiento del Título 42 y la anticipación y expectativa del Departamento de Seguridad Nacional del aumento de la afluencia de migrantes que intentan cruzar la frontera. La llamada no tenía la intención de entregar un mensaje amenazante".

La portavoz detalló que la llamada entre Biden y AMLO duró 52 minutos en los que la mayor parte conversaron sobre migración y cómo coordinar una estrategia para reducir el paso de las personas en la frontera entre ambos países.

AMLO y Biden acuerdan nueva reunión en Washington

Por su parte, AMLO indicó mediante un tuit que sostuvo una relación cordial con el presidente Biden, donde trataron temas de interés en la relación bilateral y acordaron una nueva reunión que se realizará la próxima semana en Washington.

“Acordamos que el secretario Marcelo Ebrard visitará Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la Cumbre de las Américas”.