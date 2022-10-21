Video: “lluvia de dinero” tras persecución en autopista de Chile

El momento en que delincuentes arrojan un bolso lleno con dinero en plena autopista en Pudahuel, en Chile, durante una persecución policial tras un violento robo a una tienda que terminó en una auténtica "lluvia de dinero".

Autoridades de Chile han informado que seis sospechosos fueron arrestados durante la pasada jornada del 20 de octubre de 2022.

La intensa persecución entre los delincuentes y las unidades de la policía, se inició cuando policías que patrullaban la comuna de Pudahuel, en Santiago, capital de Chile, notaron actividad ilícita contra el dueño de una tienda comercial.

José Torres, teniente de la Prefectura de Santiago Oeste, señaló que "en su intento por escapar de las fuerzas de seguridad, los presuntos ladrones tomaron la Carretera Costanera Norte".

Las imágenes que fueron captadas por el Circuito Cerrado de Telesivión colocado a lo largo de la autopista, mostraron a los sospechosos arrojando bolsas de dinero por la ventana, lo que provocó que decenas de billetes de pesos chilenos cubrieran el camino tras la auténtica "lluvia de dinero". Más tarde, el dinero fue recogido por la policía.

#Pudahuel

Delincuente tiran bolsa con dinero en autopista… pic.twitter.com/TUtqyaoAol — Terremoto en Talcahuano 📌 (@TerremotoTalcah) October 21, 2022

Delincuentes lanzan bolso con dinero en plena autopista durante persecución tras asalto

Conforme a información preliminar, los presuntos ladrones intentaron sustraer cerca de 10 millones de pesos chilenos o cerca de 10 mil 300 dólares, equivalentes a unos 206 mil pesos mexicanos. La víctima del violento robo, que terminó en la "lluvia de dinero" no sufrió heridas durante el incidente.

Producto de sus patrullajes preventivos, integrantes de los Carabineros de la 26ª comisaría, detuvieron a 6 sujetos, incautaron un arma y recuperaron la totalidad del dinero que sustrajeron tras robar un local comercial en la comuna de Pudahuel en Chile. De los detenidos, se sabe que 5 son venezolanos y que uno es chileno.

#Pudahuel: Carabineros de la 26ª comisaría, producto de sus patrullajes preventivos, detuvieron a 6 sujetos, incautaron un arma y recuperaron la totalidad del dinero que sustrajeron tras robar un local comercial en la comuna. #OrdenyPatria pic.twitter.com/LVGw26Uopu — Prefectura Santiago Occidente (@CarabPOccidente) October 21, 2022

¿Qué son los Carabineros de Chile?

Carabineros de Chile es una institución policial que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad. Creada el 27 de abril del año de 1927, su nombre deriva de los cuerpos de caballería que portaban un arma denominada carabina. Su lema es "Orden y Patria" y su símbolo es un par de carabinas cruzadas.

