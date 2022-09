Video: Cámara de seguridad capta homicidio de maestra en Veracruz

Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer es agredida a balazos afuera de la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines” de la colonia Aguacatal de Xalapa, Veracruz.

En el video se observa como tras bajarse de su auto color blanco, dos sujetos le disparan a la que según las autoridades era subdirectora del plantel, hiriendo en la pierna a un pequeño que fue trasladado al hospital.

La maestra murió al instante. La zona fue acordonada por elementos de la policía ministerial. Las clases fueron suspendidas.

Investigan homicidio de maestra afuera de escuela en Veracruz

Los vecinos se dicen temerosos y sorprendidos por la situación y más aún aseguran porque la víctima fue la maestra de sus hijos.

“Qué temprano, oiga y el niño venía, ay no qué barbaridad; qué noticia tan fea, que Dios nos proteja; pues si es muy solitaria la calle. Si a las seis y medio siete ya no voy a ningún alma yo tengo aquí 50 años vivir aquí, era una colonia tranquila y si ya ahorita que salí dije ay qué pasó lógico se suspendieron las clases no mire nada más que no había tantos niños gracias a Dios”, señaló una de las vecinas.

Operativo Código Rojo por homicido de maestra

La Secretaría de Seguridad Pública activo el “Operativo Código Rojo” para la búsqueda de los responsables, mientras que la Fiscalía General del Estado, en un comunicado informó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos, así como confirmaron la presencia de fiscales, peritos y policías para conocer las causas de este lamentable suceso.

📰 #SSPInforma: Tras el reporte al 911, informando de dos personas lesionadas con arma de fuego, en la colonia Aguacatal, a la altura de la escuela primaria Ruiz Cortines, en el municipio de Xalapa, la SSP desplegó el Operativo Código Rojo para la búsqueda de los responsables. pic.twitter.com/mQf13z95VV — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) September 21, 2022

Tampoco se ha detallado si la maestra había recibido amenazas anteriormente o las posibles causas que originiaron su homicidio. En tanto, la escuela tuvo que ser evacuada para garantizar la integridad de sus alumnos y personal docente, mientras que la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por lo sucedido.

Estos hechos ocurrieron a menos de 10 días de una intensa balacera en el centro de Orizaba, en la que elementos de la SSP se enfrentaron contra presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).