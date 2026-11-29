¡A preparar tus deseos antes de que termine el año! En el mes de diciembre 2026, el cielo de México se iluminará con el paso de la lluvia de estrellas Fenícidas y Gemínidas, uno de los últimos espectáculos astronómicos del año; te compartimos las fechas y horarios clave para no perdértelo.

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Fenícidas en México

La lluvia de estrellas Fenícidas comienza su activación desde el 28 de noviembre al 9 de diciembre, pero ¿cuándo se verá en México?

El punto máximo de las Fenícidas el próximo 2 de diciembre 2026 durante la primera parte de la noche.

¿En qué parte de México se verá la lluvia de estrellas Fenícidas?

La lluvia de estrellas se verá en todo México, aunque podría apreciarse con mayor facilidad al sur y centro del país.

Fechas y horarios clave de la lluvia de estrellas Gemínidas en diciembre 2026

Por su parte, la lluvia de estrellas Gemínidas tendrán su pico máximo de actividad durante la noche del domingo 13 al lunes 14 de diciembre 2026.

Este evento astronómico se consolida como el más intenso del año.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Fenícidas y Gemínidas en México sin telescopio?

Para ver las lluvia de estrellas Fenícidas y Gemínidas en México sin telescopio, debes ubicarte en un sitio oscuro y despejado.

Evita telescopios y binoculares: Reducen tu campo de visión y dificultan seguir meteoros rápidos que cruzan distintas partes del cielo.

Reducen tu campo de visión y dificultan seguir meteoros rápidos que cruzan distintas partes del cielo. Aléjate de la luz artificial: Busca espacios abiertos lejos del alumbrado urbano y sin obstáculos altos como edificios o árboles.

Busca espacios abiertos lejos del alumbrado urbano y sin obstáculos altos como edificios o árboles. Adapta tu vista a la oscuridad: Espera unos 20 a 30 minutos en la oscuridad y evita mirar la pantalla del celular o luces blancas.

Espera unos en la oscuridad y evita mirar la pantalla del celular o luces blancas. Recuéstate y abrígate: Usa una cobija o tapete para mirar hacia arriba cómodamente, ya que las noches de diciembre son frías.

Otras eventos astronómicos durante el mes de diciembre 2026

¡Anótalos en el calendario! Te compartimos otros eventos astronómicos que se llevarán a cabo durante el mes de diciembre 2026.