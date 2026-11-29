¡A preparar tus deseos antes de que termine el año! En el mes de diciembre 2026, el cielo de México se iluminará con el paso de la lluvia de estrellas Fenícidas y Gemínidas, uno de los últimos espectáculos astronómicos del año; te compartimos las fechas y horarios clave para no perdértelo.
¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Fenícidas en México
La lluvia de estrellas Fenícidas comienza su activación desde el 28 de noviembre al 9 de diciembre, pero ¿cuándo se verá en México?
El punto máximo de las Fenícidas el próximo 2 de diciembre 2026 durante la primera parte de la noche.
¿En qué parte de México se verá la lluvia de estrellas Fenícidas?
La lluvia de estrellas se verá en todo México, aunque podría apreciarse con mayor facilidad al sur y centro del país.
Fechas y horarios clave de la lluvia de estrellas Gemínidas en diciembre 2026
Por su parte, la lluvia de estrellas Gemínidas tendrán su pico máximo de actividad durante la noche del domingo 13 al lunes 14 de diciembre 2026.
Este evento astronómico se consolida como el más intenso del año.
¿Cómo ver la lluvia de estrellas Fenícidas y Gemínidas en México sin telescopio?
Para ver las lluvia de estrellas Fenícidas y Gemínidas en México sin telescopio, debes ubicarte en un sitio oscuro y despejado.
- Evita telescopios y binoculares: Reducen tu campo de visión y dificultan seguir meteoros rápidos que cruzan distintas partes del cielo.
- Aléjate de la luz artificial: Busca espacios abiertos lejos del alumbrado urbano y sin obstáculos altos como edificios o árboles.
- Adapta tu vista a la oscuridad: Espera unos 20 a 30 minutos en la oscuridad y evita mirar la pantalla del celular o luces blancas.
- Recuéstate y abrígate: Usa una cobija o tapete para mirar hacia arriba cómodamente, ya que las noches de diciembre son frías.
Otras eventos astronómicos durante el mes de diciembre 2026
¡Anótalos en el calendario! Te compartimos otros eventos astronómicos que se llevarán a cabo durante el mes de diciembre 2026.
- Solsticio de invierno (21 de diciembre, 14:50 h): Marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y trae la noche más larga del año.
- Lluvia de estrellas Úrsidas (21 al 22 de diciembre): Actividad moderada (unos 10 meteoros por hora) que requerirá cielos muy oscuros por el brillo lunar.
- Superluna Fría (23 de diciembre, 19:28 h): Última Luna llena del año; se verá hasta un 8% más grande y 16% más brillante, luciendo en pleno esplendor en Nochebuena.
- Fases lunares del mes: Cuarto menguante (1 y 30 de diciembre), Luna nueva (8 de diciembre), Cuarto creciente (16 de diciembre) y Luna llena (23 de diciembre).
- Conjunciones destacadas: Acercamientos visibles de la Luna con la estrella Spica (4 de diciembre) y las Pléyades (21 de diciembre), además de un desfile celeste junto al cúmulo del Pesebre, Júpiter y Marte entre el 26 y el 28 de diciembre.