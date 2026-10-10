Lluvia de estrellas Oriónidas 2026: a qué hora y dónde verla en México

La lluvia de estrellas Oriónidas 2026 podrá observarse en México durante octubre y los primeros días de noviembre, aunque su mejor oportunidad llegará entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre ; este fenómeno astronómico, originado por los restos del cometa Halley, podría ofrecer hasta 20 meteoros por hora en condiciones ideales.

Para disfrutarlo, conviene buscar un sitio oscuro y observar el cielo durante las horas previas al amanecer, cuando la Luna se haya ocultado; su brillo será un obstáculo para distinguir los meteoros más tenues durante parte de la noche, por lo que elegir el momento y el lugar adecuados será importante.

¿Dónde ver la lluvia de Oriónidas desde México?

Las Oriónidas pueden observarse desde ambos hemisferios, incluido México; para aumentar las posibilidades de distinguirlas, lo recomendable es alejarse de las zonas con iluminación artificial y buscar un espacio con una vista despejada del cielo.

Aunque los meteoros parecen provenir de la dirección de la constelación de Orión, sus destellos pueden aparecer en distintas partes del firmamento, por eso, no es necesario mirar únicamente hacia esa constelación.

¿Cuál es el mejor día y la mejor hora para ver las Oriónidas en México?

La noche del 21 de octubre y la madrugada del día 22 conforman el periodo principal de observación; las horas posteriores a la medianoche y anteriores al amanecer ofrecen una oportunidad para seguir la lluvia, especialmente después de que la Luna desaparezca del horizonte.

¿Cuál es el periodo de máxima actividad de las Oriónidas 2026?

La actividad de esta lluvia de meteoros se extiende del 2 de octubre al 7 de noviembre, pero su máximo está previsto para el 21 y 22 de octubre; la cifra de 20 meteoros por hora corresponde a condiciones ideales; la cantidad visible puede ser menor según la oscuridad, el clima y la posición del radiante.

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¿Qué recomendaciones seguir para observar mejor las Oriónidas?

Busca un lugar oscuro, evita mirar directamente hacia fuentes de luz y permite que tus ojos se adapten a la oscuridad antes de comenzar; no concentres la vista exclusivamente en Orión: observa una zona amplia del cielo, preferentemente a una distancia de entre 45 y 90 grados de su radiante.

Si la nubosidad impide verlas durante el máximo, puedes intentarlo en otra madrugada cercana, pues la actividad se prolongará durante varias semanas.