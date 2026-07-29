Colapso en la Miguel Hidalgo: Lluvias provocan deslizamiento de tierra en Bosques de las Lomas y desata caos vial en la zona

Las intensas lluvias que azotaron a la Ciudad de México durante la noche del martes, provocaron un deslizamiento de tierra en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo; la caída de tierra bloqueo dos carriles de Bosques de la Reforma, en dirección a Paseo de la Reforma.

El reblandecimiento del terreno provocó el deslizamiento de aproximadamente 50 metro cúbicos de tierra, además de varias rocas de gran tamaño.

Servicios de emergencia laboran en la zona: No se reportan lesionados ni daños a viviendas

Elementos de Protección Civil, trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y del Cuerpo de Bombero acudieron a la zona de los hechos para retirar el material, mientras la zona permanece acordonada y con afectaciones en la circulación.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el desplazamiento de tierra no dejó personas lesionadas. Hasta el momento las autoridades informaron que los inmuebles cercanos no se vieron comprometidos.

Por otro lado, las autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones, ya que persiste el riesgo de nuevos deslizamientos debido a las lluvias.

🌧️ Deslizamiento afecta Bosques de las Lomas



Las intensas lluvias de la noche provocaron un deslizamiento de aproximadamente 50 metros cúbicos de tierra y rocas en la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, bloqueando dos carriles de Bosques de la Reforma con… pic.twitter.com/BXHWTgaij7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

¿Qué hacer en caso de un deslizamiento de tierra en CDMX?

En caso de un deslizamiento de tierra en la Ciudad de México, lo primero que debes hacer es mantener la calma, alejarte de inmediato de la zona de riesgo y después reportarlo al 9-1-1 o a los números de emergencia locales.



Sigue al pie de la letra las instrucciones de las autoridades de protección civil

No muevas a las personas lesionadas, a menos que estén en peligro de sufrir otros daños

Si te es posible, colabora junto con tu familia en refugios temporales y labores de repartición de víveres

Ten precaución si estas cerca de las zonas afectadas, ya que pueden formarse inundaciones al pie de la ladera

No utilices servicios públicos como transporte, teléfonos, hospitales, si no es estrictamente necesario

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos para protegerse de las fuertes lluvias en la Ciudad de México.

