¡Prepara el paraguas! Lluvias fuertes y granizo activan la ‘Alerta Amarilla’ en toda la CDMX; alcaldía afectadas y cómo protegerse

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla debido a las intensas lluvias y posible caída de granizo que azotarán distintas partes de la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde y noche de este 7 de septiembre 2026; se recomienda a las y los capitalinos tomar precauciones.

¿Cuáles son las alcaldías bajo 'Alerta Amarilla' por lluvias y granizo en CDMX?

Las fuertes lluvias en CDMX de este lunes afectarán las 16 alcaldías de la capital del país, además de la posible caída de granizo. Estas son las zonas afectadas por le clima de este 7 de septiembre 2026.



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias debido a las lluvias que azotarán algunas zonas de la CDMX; se recomienda cargar con paraguas e impermeables.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 07/09/2026 y la madrugada del martes 08/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/nlJs9quf8I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

¿En qué alcaldías lloverá más fuerte este 8 de septiembre 2026?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que las alcaldías en las que la intensidad de la lluvia será mayor será en Magdalena Contreras y Tlalpan.

Por otro lado, las zonas en las que habrá lluvias débiles y lloviznas dispersas son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.

¿A qué hora terminará de llover en CDMX este lunes?

¡Atención, capitalinos! En la Ciudad de México las lluvias comenzaron alrededor de las 13:30 horas y podrían extenderse hasta la 1 de la mañana de este martes, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las fuertes lluvias podrían provocar algunas inundaciones o encharcamientos en distintas partes de la capital del país, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en una inundación en CDMX?

Si quedas atrapado en una inundación, lo primero que hay que hacer es guardar la calma, Los protocolos de Protección Civil de la CDMX recomiendan hacer lo siguiente:

