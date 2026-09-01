¿Tienes un viaje en puerta desde el AICM? Vuelos podrían verse afectados por lluvias en CDMX; qué hacer en casos de cambios o cancelaciones

¡Atención, viajeros! Las fuertes lluvias que azotarán la Ciudad de México la tarde de este martes podrían provocar afectaciones en los vuelos de algunos aeropuertos de la Zona Metropolitana del Valle de México, pero ¿qué hacer si cancelan o cambian mi viaje?

Autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla por lluvias y caída de granizo para la tarde de este 1 de septiembre; el clima podría prolongarse hasta la madrugada del miércoles.

Lluvias en CDMX afectan vuelos en el AICM y Aeropuerto de Toluca

Algunas aerolíneas mexicanas alertaron a las y los usuarios de posibles afectaciones en los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuertos Internacional de Toluca debido a las fuertes lluvias y tormenta eléctrica que se esperan para este martes 1 de septiembre 2026.

Las autoridades aeroportuarias piden a los pasajeros estar atentos al estatus de los vuelos, así como de mantenerse en contacto con la aerolínea en la que viajaran.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por las fuertes lluvias en CDMX?

Las aerolíneas suelen avisar a través de sus redes sociales la cancelación o retraso de los vuelos; sin embargo, si ya estás en el aeropuerto, se recomienda acudir directamente con tu respectiva compañía aérea, pero ¿qué hacer en caso de esta situación?

Aunque la cancelación o retraso de los vuelos por mal clima u otros fenómenos naturales no es culpa de las compañías, estas están obligadas a brindar ciertos servicios a los usuarios afectados.



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario)

Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

Los derechos que se tengan por la cancelación de vuelos por algún fenómeno meteorológico, dependerá de la aerolínea que se haya contratado, ya que no todos ofrecen los mismos ”beneficios” en este tipo de situaciones.

Pasos para revisar el estatus de tu vuelo en AICM en tiempo real

Ingresa a la página del AICM o da clic en este enlace

o da clic en Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

Una vez colocados todos los datos, el sistema arrojará el estatus de tu vuelo en tiempo real, mostrando si existe algún retraso o cancelación.