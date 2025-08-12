¿Viajas en tiempos de lluvia? Así puedes consultar el estatus de tu vuelo en AICM en tiempo real

Viajar en tiempo de lluvias en la CDMX puede ser un verdadero reto, especialmente cuando el mal clima afecta las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero ¿cómo revisar el estatus de mi vuelo en tiempo real?

Las intensas lluvias de los últimos tres días, provocaron cancelaciones y retrasos en vuelos del aeropuerto capitalino, afectando a más de 19 mil pasajeros.

¿Cómo consultar el estatus de tu vuelo en tiempo real en AICM?

¡Atención Viajeros! El Aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con un sitio web oficial, en el que las y los pasajeros pueden revisar el estatus de su vuelo en tiempo real, incluso en tiempos de lluvias, pero ¿cómo checarlo?



Ingresa a la página del AICM o da clic en este enlace

o da clic en Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

Una vez colocados todos los datos, el sistema arrojará el estatus de tu vuelo en tiempo real, mostrando si existe algún retraso o cancelación.

Dentro de esta página, se pueden revisar los vuelos internacionales y nacionales, brindando información sobre el despegue y aterrizaje de cada uno, así como a la aerolínea a la que pertenecen.

¿Cómo consultar el estatus de tu vuelo en tiempo real durante lluvias en el AICM?|AICM

Recomendaciones para viajeros durante tiempo de lluvias y retrasos

¡No entres en pánico! Expertos compartieron algunas recomendaciones para las y los usuarios que viajarán en tiempos de lluvias en la Ciudad de México.



Revisa constantemente el estatus del vuelo

Conoce las políticas de protección y compensación de las aerolíneas

Infórmate sobre qué hacer en caso de cancelaciones o cambios imprevistos

En caso de que un vuelo sea cancelado, la aerolínea debe hacerse responsable y realizar el reembolso completo del precio del boleto de avión, además de una indemnización del 25% del costo del ticket.

¿Por qué los vuelos del AICM se retrasan durante las lluvias?

Las operaciones del AICM suelen retrasarse o suspenderse en un escenario con lluvias intensas debido a razones de la seguridad operacional, así como para proteger a los trabajadores y pasajeros.

El mal clima, ya sean intensas lluvias, tormentas o bancos de niebla, representa un riesgo significativo para las aeronaves, así como para el personal en tierra; estas son las razones.

