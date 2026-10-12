¿Habrá lluvias en CDMX este lunes? El pronóstico del clima para iniciar la semana

¿Toca preparar el paraguas e impermeable? Desde hace varias semanas, las fuertes lluvias han azotado distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), afectando a millones de ciudadanos; te compartimos el pronóstico del clima hoy 12 de octubre 2026.

¿Habrá lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que habrá lluvias ligeras con chubascos ocasionales , acompañadas de posible actividad eléctrica para este lunes 12 de octubre; se recomienda tomar precauciones.

La temporada de lluvias terminará alrededor del 30 de noviembre 2024, según los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿A qué hora lloverá hoy en la Ciudad de México?

¡Que no se te olvide el paraguas! Las lluvias en CDMX podrían comenzar alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta las 21:00 horas de este mismo día.

Las lluvias podrían presentarse también el día de mañana, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Este lunes se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado, #lluvias ligeras con chubascos ocasionales, sin descartar actividad #eléctrica. Mañana se espera ambiente caluroso con algunas lluvias. 🌡#Temperatura máxima: 25 °C 🌡#Temperatura mínima: 15 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 12, 2026

Pronóstico del clima en CDMX: Temperaturas máximas y mínimas este lunes

Para la tarde de este 12 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado a nublado, acompañado de lluvias ligeras con chubascos ocasionales, sin descartar posible actividad eléctrica.

La temperatura máxima en la capital del país será de 25°C, mientras que la temperatura mínima será de 15°C, según las autoridades.

El clima de CDMX estará acompañado por vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. Se espera que el clima de mañana sea caluroso con algunas lluvias.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

