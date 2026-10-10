¿Hasta cuándo lloverá en México? Este es el mes en que termina la temporada de lluvia y ciclones

Las lluvias pueden cambiar los planes de un día para otro, desde los traslados al trabajo hasta las actividades al aire libre. Por eso, saber cuándo termina la temporada de lluvias en México ayuda a tomar precauciones y a mantenerse atento a los pronósticos y prepararse para los cambios en las condiciones del clima.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

La temporada de lluvias en México comenzó en mayo. De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta temporada terminará oficialmente alrededor del 30 de noviembre, fecha que también marca el cierre previsto de la temporada de ciclones tropicales.

Sin embargo, esto no significa que las lluvias desaparecerán por completo a partir de ese día. Las condiciones meteorológicas pueden variar y el desarrollo de ciclones tropicales u otros fenómenos atmosféricos puede favorecer precipitaciones fuera del periodo establecido.

Por lo que es importante mantenerse al tanto de los pronósticos del tiempo y de los avisos de las autoridades, especialmente si se planean viajes o actividades al aire libre.

¿"El Niño" puede provocar lluvias fuera de la temporada?

Sí, el fenómeno de "El Niño" pued modificar los patrones de lluvia y favorecer precipitaciones fuera del periodo habitual, pero sus efectos dependen de la región y de las condiociones atmosféricas.

De acuerdo con la Conagua, "El Niño" puede alterar los patrones de temperatura y lluvia en México. Como tendencia general, puede ocasionar menos lluvias en verano y más durante el otoño y el invierno, además de favorecer una mayor actividad de ciclones tropicales en el Pacífico.

Esto no significa que necesariamente lloverá después de que termine oficialmente la temporada. Para saber qué ocurrirá en cada estado, es importante consultar los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La OMM anticipa lluvias derivadas de "El Niño" en regiones del Pacífico ecuatorial central y oriental, el Cuerno de África, partes de Asia central y del litoral de Asia oriental, regiones de América del Norte y el sureste de América del Sur.

