¿Se congela la CDMX? Alerta por temporal de lluvias y bajas temperaturas; fechas clave y cómo protegerse

A preparar la bufanda y el paraguas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que la Ciudad de México (CDMX) se enfrentará a un temporal de lluvias y baja temperatura en los próximos días, pero ¿qué días lloverá y cómo será el clima?

En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Qué es un temporal de lluvias?

Un temporal de lluvias es un periodo prolongado de precipitaciones constantes y significativas, en el que las lluvias persisten por más de 24 horas.

Por lo general, el clima varía entre chubascos fuertes hasta tormentas eléctricas o torrenciales. Se produce por la interacción de sistemas climáticos como ondas tropicales, canales de baja presión o ciclones.

¿En qué días habrá lluvias en CDMX?

Prepara el impermeable. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos cercanas a los 50 kilómetros por hora en algunas zonas de la Ciudad de México.

El temporal de lluvias y bajas temperaturas azotarán la capital del país del 30 de septiembre hasta el 5 de octubre 2026 ; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

⚠️ #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026.



En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento cercanas a 50… pic.twitter.com/rBNmHKCs5D — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

Bajas temperaturas en CDMX del 30 de septiembre al 5 de octubre

Además de las fuertes lluvias, se espera el descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente en la CDMX será más cálido los próximos días.

Se espera que las temperaturas máximas estarán entre los 20° a los 25°C.

Recomendaciones ante las lluvias y clima frío en CDMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

