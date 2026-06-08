¡A preparar el paraguas! Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en CDMX para este lunes; alcaldías afectadas

¡Qué no te tome por sorpresa! La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla debido a las fuertes lluvias que azotarán a la Ciudad de México (CDMX) la tarde de este 8 de junio 2036; estas son las alcaldías afectadas.

Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias de CDMX este lunes

Al menos diez alcaldías serán afectadas por las fuertes lluvias en CDMX; te compartimos la lista oficial:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Las lluvias en CDMX comenzaron desde las 14:00 horas y podrían extenderse hasta las 21:00 horas de este lunes; se recomienda tomar precauciones.

¿Hasta cuando dejará de llover en la CDMX?

El clima en la Ciudad de México se debe al temporal de lluvias que se mantiene sobre el centro del país, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismo que podría terminar el próximo viernes 12 de junio.

Autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias debido a las lluvias que azotarán algunas zonas de la CDMX; se recomienda cargar con paraguas e impermeable.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

Tormenta tropical "Boris" provoca fuertes lluvias en México

La tormenta tropical "Boris", el tercer fenómeno meteorológico durante la temporada de huracanes provocará lluvias torrenciales en distintas regiones del país, siendo el estado de Guerrero, Chiapas y Oaxaca los más afectados por este fenómeno.

Al igual que en la Ciudad de México, las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar al tanto de la información oficial, así como de tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros.

