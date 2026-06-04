¡Brotan aguas negras por coladeras! Colapso en planta de bombeo provoca inundaciones en calles de Venustiano Carranza tras fuertes lluvias en CDMX

"El drenaje nos está bitando aguas negras". La falla en la planta de bombeo "Gran Canal" provocó graves inundaciones en al menos cuatro calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, tras intensas lluvias del día de ayer.

La falta de bombeo ocasionó que salieran aguas negras de las coladeras, afectando decenas de viviendas en la zona.

"Cada vez que llueve, por mínimo que sea, el transformador se la pasa fuera de servicio", explicó Armando, un vecino de la zona.

Aguas negras entran a las casas tras colapso en planta de bombeo en la Venustiano Carranza

La falla en la planta de bombeo "Gran Canal" fue provocada por la falta de energía eléctrica en la zona tras las fuertes lluvias en la CDMX registradas durante la noche del pasado miércoles, afectando principalmente las calles ampliación 20 de Noviembre y ampliación Venustiano Carranza.

Las pestilentes aguas negras ingresaron a varias viviendas, causando afectaciones en los habitantes de la zona; esta vez, el agua logró alcanzar hasta los tobillos.

Vecinos aseguran que esta no es la primera vez que se inundan por fallas en la planta de bombeo, ya que en el mes de mayo se enfrentaron a un problema similar.

"Cuando empieza a llover fuerte, nos mencionan que ya no hay sistema de bombeo", denunció Frida Zacarias, vecina afectada.

#AlertaVial | Una falla en la planta de bombeo de Gran Canal, presuntamente provocada por la falta de energía eléctrica tras el fuerte aguacero de anoche, ocasionó que las aguas negras brotaran por las coladeras e inundaran al menos cuatro calles de la colonia 20 de Noviembre.… pic.twitter.com/JXDB3fzfFh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Vecinos exigen una solución definitiva para evitar inundaciones

Por el momento, el personas de la alcaldía Venustiano Carranza ya trabaja en la calles afectadas por las inundaciones de este jueves. Al lugar arribaron algunos camiones para desalojar las aguas negras y atender la emergencia.

Afortunadamente, las inundaciones no provocaron daños graves en las viviendas ni pérdidas materiales importantes, esta vez, el incidente quedó solo en un susto.

Vecino de las calles de la Venustiano Carranza piden que el problema se soluciones de verdad, pues cada temporada de lluvias en CDMX, ellos sufren las consecuencias del mal mantenimiento de la planta de bombero de "Gran Canal".

"Trabaja cinco minutos y se sale de servicio (...) La planta se queda sin energía eléctrica", declaró Armando, un vecino afectado.