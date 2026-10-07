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No paran las lluvias en CDMX: La hora exacta en que empieza a llover este miércoles; zonas afectadas

Las intensas lluvias volverán a impactar la Ciudad de México la tarde de este miércoles, afectando algunas demarcaciones de la capital del país.

Lluvias en CDMX hoy: ¿A qué hora empieza a llover este miércoles y cuáles son las zonas afectadas?
¿A qué hora empieza a llover en CDMX?|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

El mal tiempo no da tregua. La Ciudad de México será azotada nuevamente por fuertes lluvias con actividad eléctrica y la posible caída de granizo para la tarde de este miércoles, afectando distintas demarcaciones, pero ¿a qué hora empieza a llover hoy?

Se espera que el temporal de lluvias en CDMX se extienda hasta el próximo sábado 10 de octubre.

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 17:00 horas de este miércoles.

El mal clima en CDMX podría extenderse hasta las 21:00 horas de este mismo día; se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cuál será la temperatura?

Para la tarde de este 7 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente cálido, cielo nublado, chubascos y las fuertes lluvias con actividad eléctrica.

La temperatura máxima en la capital del país será de 22°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C, según las autoridades.

Zonas afectadas por lluvias fuertes y granizo en CDMX este miércoles

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que la zona Sur de la Ciudad de México será de las más afectadas por las intensas lluvias y caída de granizo para la tarde de este miércoles.

Te compartimos las posibles demarcaciones afectadas por el clima:

  • Tlalpan.
  • Coyoacán.
  • Xochimilco.
  • Milpa Alta.
  • Tláhuac.
  • Magdalena Contreras.
  • Álvaro Obregón.

Las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.

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