No paran las lluvias en CDMX: La hora exacta en que empieza a llover este miércoles; zonas afectadas

El mal tiempo no da tregua. La Ciudad de México será azotada nuevamente por fuertes lluvias con actividad eléctrica y la posible caída de granizo para la tarde de este miércoles, afectando distintas demarcaciones, pero ¿a qué hora empieza a llover hoy?

Se espera que el temporal de lluvias en CDMX se extienda hasta el próximo sábado 10 de octubre.

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 17:00 horas de este miércoles .

El mal clima en CDMX podría extenderse hasta las 21:00 horas de este mismo día; se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cuál será la temperatura?

Para la tarde de este 7 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente cálido, cielo nublado, chubascos y las fuertes lluvias con actividad eléctrica.

La temperatura máxima en la capital del país será de 22°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C, según las autoridades.

Mañana fresca, fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente cálido, cielo nublado, chubascos y #lluvias fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo, principalmente en el sur. 🌡#Temperatura máxima: 22 °C 🌡#Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 7, 2026

Zonas afectadas por lluvias fuertes y granizo en CDMX este miércoles

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que la zona Sur de la Ciudad de México será de las más afectadas por las intensas lluvias y caída de granizo para la tarde de este miércoles.

Te compartimos las posibles demarcaciones afectadas por el clima:



Tlalpan.

Coyoacán.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Magdalena Contreras.

Álvaro Obregón.

Las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.