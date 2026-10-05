Extienden la alerta por temporal de lluvias en CDMX: ¿hasta qué día dejará de llover?

Mientras el Frente Frío 1 avanza por el país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) extendió la alerta por el temporal de lluvias por varios días más en la capital.

Esto significa que, durante esta semana, gran parte de las alcaldías registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas. Además, comenzará a notarse un descenso en las temperaturas.

¿Hasta cuándo dejará de llover en la CDMX?

La alerta se emitió el pasado 29 de septiembre y, aunque inicialmente se esperaba que las condiciones mejoraran el 5 de octubre, las autoridades capitalinas decidieron ampliar el periodo de precipitaciones intensas.

De acuerdo con la actualización más reciente, se prevé que las lluvias comiencen a disminuir hasta el sábado 10 de octubre, por lo que el mal tiempo podría alargarse cinco días más de lo previsto.

El temporal dejará lluvias de fuertes a muy fuertes, principalmente en las zonas altas de la ciudad, acompañadas de un descenso gradual de las temperaturas.

En promedio, el termómetro se ubicará entre los 20 y 23 °C, aunque el ambiente será más fresco, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

⚠️🌧 #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México. Se extiende el periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica y rachas de #viento de 50 km/h. Durante este periodo se esperan temperaturas frescas. Por ello, te recomendamos: ➡️ Retira basura de las coladeras ➡️ Evita cruzar calles o avenidas con corrientes de agua ➡️ Evita refugiarte bajo árboles o estructuras ➡️ Usa impermeable y paraguas Mantente informado a través de canales oficiales. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

¿Cuándo se acaba la temporada de lluvias en CDMX?

¡El agua va para largo! La temporada de lluvias en CDMX se presenta de manera irregular a lo largo del año y su intensidad o frecuencia depende mucho de las condiciones atmosféricas que se registren en cada temporada.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señalan que este periodo podría llegar a su fin los últimos días de noviembre de 2026; fecha que coincide con el cierre de la temporada de huracanes.

Pero fenómenos como “El Niño” podrían ocasionar que las precipitaciones persistan en la CDMX, incluso hasta diciembre, mes en donde la temporada de frentes fríos se encuentra muy activa.

¿Qué hacer en temporada de lluvias? Toma en cuenta las siguientes recomendaciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/lNTXm7KmDO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

Recomendaciones durante el temporal de lluvias

Como cada vez que llueve la CDMX registra encharcamientos importantes, autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir posibles accidentes.



Retira basura de las coladeras.

Evita cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Evita refugiarte bajo árboles o estructuras.

Usa impermeable y paraguas.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 1 podría disiparse hacia el miércoles 8 de octubre, por lo que dejaría de afectar gradualmente, principalmente, a los estados del norte del país.