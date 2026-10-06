Fuertes lluvias con actividad eléctrica amenazan la CDMX: ¿A qué hora inicia el peor clima este martes?

No para el mal clima en CDMX. Las fuertes lluvias continúan azotando algunas zonas de la Ciudad de México para este martes 6 de octubre, afectando algunas calles de la capital del país, pero ¿a qué hora empieza a llover hoy?

El temporal de lluvias en CDMX se extendió hasta el próximo sábado 10 de octubre 2026, provocando lluvias fuertes muy fuertes principalmente en las zonas altas de la región.

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX?

Atención, capitalinos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 16:00 horas de este martes .

Las tormentas en CDMX podrían extenderse hasta las 22:00 horas de este mismo día; se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones.

Pronóstico del clima en CDMX: Rachas de viento y ambiente templado

El clima en la CDMX será de un ambiente cálido a templado, con cielo mayormente nublado, acompañado de las fuertes lluvias con posible actividad eléctrica.

Además de las tormentas, se presentarán vientos de componente Norte de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Para este martes se espera ambiente cálido a templado, con cielo mayormente nublado y #lluvias fuertes con actividad #eléctrica. 🌡#Temperatura máxima: 22 °C 🌡#Temperatura mínima: 15 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/WkAdxFNGKh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

Alcaldías por las lluvias fuertes en CDMX este martes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que la zona Sur y Poniente de la capital del país serán las más afectadas por el mal clima de este martes. Te compartimos las alcaldías que podrían presentar intensas lluvias.

Alcaldías Zona Poniente:



Álvaro Obregón.

Cuajimalpa de Morelos.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Alcaldías de la Zona Sur:



Coyoacán.

Tlalpan.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Se recomienda a la población tomar precauciones debido a que las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones para protegerse de las lluvias en CDMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.