Puntos amarillos en la CDMX por lluvias; consulta las zonas afectadas

Se activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes en siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). La alerta estará activa hasta las diez de la noche.

Alcaldías afectadas por alerta de lluvias

Las lluvias no paran en la Ciudad de México (CDMX), mantente informado sobre el clima en la capital y que no te tomen por sorpresa las inundaciones o afectaciones que pueden dejar en las siguientes alcaldías:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Autoridades activaron la alerta naranja en la alcaldía Venustiano Carranza. Toma precauciones ante afectaciones en transporte y vialidades.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

La recomendación es tomar precauciones antes de salir, especialmente en las zonas donde las condiciones podrían complicarse.

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que las lluvias y posible caída de granizo será desde las 16:30 a 22:00 horas.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Las autoridades compartieron algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos:

