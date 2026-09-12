Puntos amarillos en la CDMX por lluvias; consulta las zonas afectadas
¿Te agarró el agua? Consulta las alcaldías afectadas por lluvias en la CDMX. Autoridades activan la alerta amarilla para ocho zonas.
Se activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes en siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). La alerta estará activa hasta las diez de la noche.
Alcaldías afectadas por alerta de lluvias
Las lluvias no paran en la Ciudad de México (CDMX), mantente informado sobre el clima en la capital y que no te tomen por sorpresa las inundaciones o afectaciones que pueden dejar en las siguientes alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
Autoridades activaron la alerta naranja en la alcaldía Venustiano Carranza. Toma precauciones ante afectaciones en transporte y vialidades.
Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026
Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68
La recomendación es tomar precauciones antes de salir, especialmente en las zonas donde las condiciones podrían complicarse.
¿A qué hora va a llover en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que las lluvias y posible caída de granizo será desde las 16:30 a 22:00 horas.
Recomendaciones ante lluvias intensas
Las autoridades compartieron algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos:
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.
- Antes de conducir, comprueba el estado de frenos, neumáticos, limpiaparabrisas, luces y espejos.
- Pon atención en no pisar cables de electricidad caídos y evita zonas lodosas o con escurrimiento.
- En caso de que se inunde tu casa, desconecta la energía eléctrica.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras ya que pueden colapsar.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes de evacuar inmediatamente.
- Disminuye la velocidad cuando aumente la intensidad de la lluvia o la visibilidad sea limitada.
- Utiliza las luces para que otros conductores puedan detectar tu vehículo con mayor facilidad.