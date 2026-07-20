¡Saca el paraguas! Lluvias fuertes amenazan a estos estados del país hoy lunes 20 de julio

Autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, alertaron este lunes 20 de julio de presencia de lluvias muy fuertes y fuertes en distintos estados de la república mexicana.

¿Qué entidades de México sufrirán el impacto de las lluvias este inicio de semana de julio?

Alerta por lluvias: piden tomar precauciones

Fue durante la mañana de este lunes que Protección Civil lanzó una serie de avisos entorno a las lluvias. Recomendaron a la población que está cerca de cuerpos de agua y laderas que extremen precauciones, mantenerse informados por los canales oficiales y seguir todas las indicaciones brindadas por ellos.

Además, comentaron que se espera que caigan alrededor de 75 a 150 mm de agua, lo que equivale a 75 litros y 150 litros.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Exhortan a la población a extremar precauciones por riesgos de deslizamiento de laderas. pic.twitter.com/ubI4Xf3Otl — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 20, 2026

Estados donde habrá lluvias muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los estados que esperarán lluvias muy fuertes HOY, estos son:

Sonora: Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el este y sureste de esta entidad.

Chihuahua: También se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el centre, oeste y suroeste.

Sinaloa: Lluvias fuertes con caída de agua de entre 50 a 75 litros para el norte.

Durango: Igualmente lluvias fuertes en el noroeste del estado.

¿Dónde va a llover fuerte hoy?

Las autoridades también advirtieron a los estados que esperan lluvias puntuales y de 25 a 50 litros de caída de agua, estas zonas son:

-Baja California Sur

- Zacatecas

- Nayarit

- Jalisco

- Colima

- Guanajuato

- Michoacán

- Guerrero

- Estado de México

- Morelos

También se espera que haya chubascos con 5 a 25 litros de caída de agua en:

- Coahuila

- San Luis Potosí

- Aguascalientes

- Querétaro

- Hidalgo

- Ciudad de México

- Tlaxcala

- Puebla

- Veracruz

- Oaxaca

- Chiapas

- Tabasco

- Campeche

- Yucatán

- Quintana Roo

Igualmente se esperan lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Peligro en zonas montañosas y terrenos inestables

Por la cantidad de agua que ha estado cayendo en los últimos días, hay riesgos altos de inundaciones y deslaves, especialmente en ciertas zonas que se encuentran más expuestas. Ante esto, Protección Civil pidió a la población estar alertas, particularmente a los que viven en terrenos inestables y laderas por posibles deslizamientos de tierra.

Pidieron que, de escuchar algún ruido extraño o notar grietas, evacuar inmediatamente a zonas seguras dadas por autoridades locales.