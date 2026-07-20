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¡Saca el paraguas! Lluvias fuertes amenazan a estos estados del país hoy lunes 20 de julio

¿Quieres saber si se va a caer el cielo hoy? Consulta los estados de México donde habrá lluvias muy fuertes este lunes 20 de julio.

¡Saca el paraguas! Lluvias fuertes amenazan a estos estados del país hoy lunes 20 de julio
¿Dónde va a llover hoy?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

Autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, alertaron este lunes 20 de julio de presencia de lluvias muy fuertes y fuertes en distintos estados de la república mexicana.

¿Qué entidades de México sufrirán el impacto de las lluvias este inicio de semana de julio?

Alerta por lluvias: piden tomar precauciones

Fue durante la mañana de este lunes que Protección Civil lanzó una serie de avisos entorno a las lluvias. Recomendaron a la población que está cerca de cuerpos de agua y laderas que extremen precauciones, mantenerse informados por los canales oficiales y seguir todas las indicaciones brindadas por ellos.

Además, comentaron que se espera que caigan alrededor de 75 a 150 mm de agua, lo que equivale a 75 litros y 150 litros.

Estados donde habrá lluvias muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los estados que esperarán lluvias muy fuertes HOY, estos son:

Sonora: Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el este y sureste de esta entidad.

Chihuahua: También se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el centre, oeste y suroeste.

Sinaloa: Lluvias fuertes con caída de agua de entre 50 a 75 litros para el norte.

Durango: Igualmente lluvias fuertes en el noroeste del estado.

¿Dónde va a llover fuerte hoy?

Las autoridades también advirtieron a los estados que esperan lluvias puntuales y de 25 a 50 litros de caída de agua, estas zonas son:
-Baja California Sur
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos

También se espera que haya chubascos con 5 a 25 litros de caída de agua en:
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo

Igualmente se esperan lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Peligro en zonas montañosas y terrenos inestables

Por la cantidad de agua que ha estado cayendo en los últimos días, hay riesgos altos de inundaciones y deslaves, especialmente en ciertas zonas que se encuentran más expuestas. Ante esto, Protección Civil pidió a la población estar alertas, particularmente a los que viven en terrenos inestables y laderas por posibles deslizamientos de tierra.

Pidieron que, de escuchar algún ruido extraño o notar grietas, evacuar inmediatamente a zonas seguras dadas por autoridades locales.

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