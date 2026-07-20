¡Saca el paraguas! Lluvias fuertes amenazan a estos estados del país hoy lunes 20 de julio
¿Quieres saber si se va a caer el cielo hoy? Consulta los estados de México donde habrá lluvias muy fuertes este lunes 20 de julio.
Autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, alertaron este lunes 20 de julio de presencia de lluvias muy fuertes y fuertes en distintos estados de la república mexicana.
¿Qué entidades de México sufrirán el impacto de las lluvias este inicio de semana de julio?
Alerta por lluvias: piden tomar precauciones
Fue durante la mañana de este lunes que Protección Civil lanzó una serie de avisos entorno a las lluvias. Recomendaron a la población que está cerca de cuerpos de agua y laderas que extremen precauciones, mantenerse informados por los canales oficiales y seguir todas las indicaciones brindadas por ellos.
Además, comentaron que se espera que caigan alrededor de 75 a 150 mm de agua, lo que equivale a 75 litros y 150 litros.
🗞️ #ComunicadoCNPC:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 20, 2026
Exhortan a la población a extremar precauciones por riesgos de deslizamiento de laderas. pic.twitter.com/ubI4Xf3Otl
Estados donde habrá lluvias muy fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los estados que esperarán lluvias muy fuertes HOY, estos son:
Sonora: Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el este y sureste de esta entidad.
Chihuahua: También se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el centre, oeste y suroeste.
Sinaloa: Lluvias fuertes con caída de agua de entre 50 a 75 litros para el norte.
Durango: Igualmente lluvias fuertes en el noroeste del estado.
¿Dónde va a llover fuerte hoy?
Las autoridades también advirtieron a los estados que esperan lluvias puntuales y de 25 a 50 litros de caída de agua, estas zonas son:
-Baja California Sur
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
También se espera que haya chubascos con 5 a 25 litros de caída de agua en:
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Igualmente se esperan lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
Peligro en zonas montañosas y terrenos inestables
Por la cantidad de agua que ha estado cayendo en los últimos días, hay riesgos altos de inundaciones y deslaves, especialmente en ciertas zonas que se encuentran más expuestas. Ante esto, Protección Civil pidió a la población estar alertas, particularmente a los que viven en terrenos inestables y laderas por posibles deslizamientos de tierra.
Pidieron que, de escuchar algún ruido extraño o notar grietas, evacuar inmediatamente a zonas seguras dadas por autoridades locales.