Intensas lluvias azotan a la CDMX HOY: Activan alerta naranja en estas alcaldías por tormentas y granizo

La CDMX se prepara este domingo para una tarde y noche de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo ; tres alcaldías entrarán en Alerta Naranja, mientras que gran parte de la capital permanecerá bajo Alerta Amarilla.

De acuerdo con información de Protección Civil, las condiciones más intensas se esperan entre las 18:00 y las 22:00 horas, cuando las lluvias podrían extenderse por prácticamente toda la Ciudad de México; autoridades meteorológicas prevén chubascos fuertes acompañados de actividad eléctrica y posible granizo.

Tres alcaldías entran en Alerta Naranja por las lluvias en CDMX

La Alerta Naranja fue activada para Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se espera la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo durante la tarde y noche de este domingo 6 de septiembre.

El resto de la capital tampoco quedará fuera del pronóstico. La Alerta Amarilla se mantiene en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La recomendación es tomar precauciones antes de salir, especialmente en las zonas donde las condiciones podrían complicarse conforme avance la noche.

¿A qué hora comenzarán las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el pronóstico, el periodo que requerirá mayor atención será entre las 18:00 y las 22:00 horas, cuando se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

El pronóstico incluye a alcaldías del norte, centro, oriente, sur y poniente de la CDMX, por lo que las lluvias podrían sorprender a quienes regresen a casa o permanezcan en las calles durante ese horario.

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Las lluvias también continuarán este lunes en el Valle de México

Para el lunes, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias fuertes en la CDMX, con actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde.

La temperatura máxima en la Ciudad de México también se espera entre 22 y 24 grados, mientras que la mínima podría descender de 12 a 14 grados, por lo que la recomendación será mantenerse atento a las actualizaciones del clima antes de salir de casa.