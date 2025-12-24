Clima hoy en México: lluvias fuertes y frío intenso durante madrugada del 24 de diciembre

¡Saca el gorrito de Navidad! El clima en México estará marcado por lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país durante la noche y madrugada del 24 de diciembre, mientras que el frío continuará presente en zonas del norte y del centro.

Lluvias en diciembre, ¿dónde va a llover?

Las lluvias podrían presentarse de forma intermitente, acompañadas de cambios en el clima, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.

Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas). Lluvias aisladas: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Navidad fría: estás serán las temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, el clima mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la noche y la madrugada, especialmente al amanecer, mientras que en el transcurso del día se prevé un ascenso gradual.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Consulta en el gráfico la variación horaria de #Temperatura ambiente en México en las últimas 10 horas.🧐

Congelados: así el clima en la CDMX y Edomex

El clima en el Valle de México estará marcado por cambios de temperaturas a lo largo del día: por la mañana predominará el cielo nublado con bancos de niebla y un ambiente frío a fresco, que será muy frío en zonas altas.

Conforme avance la tarde, las condiciones se tornarán más templadas, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Una fría y helada #Navidad en #CDMX...



Una fría y helada #Navidad en #CDMX...

Agárrate porque se prevén bajas temperaturas, posibles heladas y mañanas gélidas este 24 y 25 de diciembre en todas las alcaldías de la capital.

En la capital del país se espera una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C, mientras que en Toluca el termómetro descenderá hasta 3 a 5 °C por la mañana y alcanzará 19 a 21 °C durante el día.