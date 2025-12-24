Clima hoy en México: lluvias fuertes y frío intenso durante madrugada del 24 de diciembre

Logo Inklusion Sitio accesible
Lluvias fuertes y frío intenso durante madrugada del 24 de diciembre 2025; así el clima en México
Salud y Educación

Escrito por:  Alejandra Gómez

¡Saca el gorrito de Navidad! El clima en México estará marcado por lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país durante la noche y madrugada del 24 de diciembre, mientras que el frío continuará presente en zonas del norte y del centro.

Lluvias en diciembre, ¿dónde va a llover?

Las lluvias podrían presentarse de forma intermitente, acompañadas de cambios en el clima, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.
  • Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).
  • Lluvias aisladas: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Navidad fría: estás serán las temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, el clima mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la noche y la madrugada, especialmente al amanecer, mientras que en el transcurso del día se prevé un ascenso gradual.

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Congelados: así el clima en la CDMX y Edomex

El clima en el Valle de México estará marcado por cambios de temperaturas a lo largo del día: por la mañana predominará el cielo nublado con bancos de niebla y un ambiente frío a fresco, que será muy frío en zonas altas.

Conforme avance la tarde, las condiciones se tornarán más templadas, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la capital del país se espera una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C, mientras que en Toluca el termómetro descenderá hasta 3 a 5 °C por la mañana y alcanzará 19 a 21 °C durante el día.

