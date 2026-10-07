Lluvias intensas hoy 7 de octubre en México: ¿en qué estados va a llover y por qué?

El clima en México será algo lluvioso este miércoles 7 de octubre. La presencia de algunos fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical "Isaías" en el Golfo de México y otros mantendrán la presencia de lluvias fuertes en la República Mexicana.

Esto son los estados en los que se espera mucha lluvia y los fenómenos meteorológicos que la están causando.

¿Por qué va a llover tan fuerte hoy?

Las lluvias de hoy son por la combinación de varios fenómenos del clima que están sucediendo al mismo tiempo.

Por un lado está la recién formada durante la madrugada de este día, la tormenta "Isaías", frente a las costas del Golfo. Por el otro, hay dos zonas de baja presión con probabilidad de convertirse en ciclones avanzan en el Pacífico Sur.

Todo esto se suma a un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental, atrayendo mucha humedad.

🌧️ Ante las lluvias, toma precauciones y reduce riesgos



✅ Evita cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas.

✅ Aléjate de cauces y zonas bajas ante el aumento del nivel del agua.

✅ Si conduces, reduce la velocidad y evita caminos inundados.

✅ Durante tormentas eléctricas,… pic.twitter.com/R3jLsWyULd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026

Estados con pronóstico de lluvias intensas y muy fuertes

El mal tiempo amenazará el sur y la Península. Se esperan lluvias intensas en la costa de Guerrero, el norte, centro y suroeste de Oaxaca, el centro y este de Chiapas, el norte de Campeche y el norte y oeste de Yucatán.

Además, habrá lluvias muy fuertes en el sur de Jalisco, Colima, Michoacán, suroeste del Estado de México, Morelos, sur de Puebla, costa de Tamaulipas, Veracruz y la costa de Tabasco.

¿En qué otras partes de México se esperan lluvias?

Para lso otros estados de la República también se espera caída de agua significativa. Lloverá fuerte en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

En estados del norte como Sonora, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo habrá chubascos, y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Tormenta tropical "Isaías" seguirá siendo vigilada

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional piden mantener la atención, ya que la tormenta "Isaías" y los sistemas del Pacífico siguen ganando fuerza en las costas mexicanas.

Sus desprendimientos nubosos pueden generar muchas lluvias, vientos fuertes y deslaves en zonas montañosas.

Se prevé que dicho fenómeno suba su categoría a huracán el próximo 8 de octubre.