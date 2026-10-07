No solo es la tormenta tropical “Isaías": SMN vigila dos zonas de baja presión en el Pacífico; una ya se convirtió en Depresión Tropical Veinte-E

La tormenta tropical "Isaías" no es la única que podría provocar efectos en México en las próximas horas. Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional mantenían vigiladas dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico y una de ellas ya se convirtió en la Depresión Tropical Veinte-E.

Esto es lo que debes de saber de los dos fenómenos meteorológicos que podrían llegar en las próximas horas.

Zona de baja presión amenaza Guerrero

La Depresión Tropical Veinte-E está a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 km al sureste de Manzanillo, Colima.

El reporte oficial emitido por las autoridades esta mañana dice que el fenómeno tiene vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y se mueve al oeste-noroeste a 13 km/h.

Zona de #BajaPresión sobre el océano #Pacífico mantiene 90 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 335 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero. Detalles, en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/B0NW9uLIct — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

Zona de baja presión podría convertirse en depresión tropical

Este primer fenómeno tiene una evolución muy rápida. Las autoridades confirmaron que esta depresión va a provocar lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca.

La zona, tras convertirse depresión tropical, podría llegar a ser la tormenta tropical "Simón", si es que continúan las condiciones a su favor.

El sistema se mueve junto a las costas mexicanas.

Segunda zona de baja presión en el Pacífico

Y eso no es todo, pues en el monitoreo también identificaron la formación de un segundo sistema de baja presión en la misma región del Pacífico.

Este está frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por ahora, este fenómeno mantiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en un plazo de 7 días.

Nublados y riesgo de lluvias para el sur de México

Aunque los sistemas siguen mar adentro, los desprendimientos nubosos favorecen la entrada de humedad a costas del sur y sur-poniente de México.

Se prevé que estas condiciones favorezcan el incremento de lluvias y oleaje elevado en playas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas durante los próximos días.

¿Que recomendaciones hay hasta ahora?

Protección Civil pide a todos los habitantes estar atentos a los avisos. Se recomienda tomar precauciones si vives cerca de ríos, arroyos o zonas propensas a deslaves.