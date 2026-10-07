¡La tormenta tropical “Isaías” ya se formó! Esta es su trayectoria, ubicación y cuándo se convertirá en huracán

La depresión tropical nueve evolucionó durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre a tormenta tropical "Isaías". Las autoridades confirmaron que se está desarrollando con rapidez en el Golfo de México, provocando lluvias que golpean algunos estados de la República Mexicana.

Los pronósticos indican que el fenómeno podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical "Isaías", ubicación y cuándo se va a convertir en huracán?

¿Dónde está la tormenta tropical "Isaías" ahora?

El centro de "Isaías" durante esta mañana se localizó a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

El fenómeno tiene vientos de 65 km/h con rachas de 85 km/h, moviéndose al este-noreste en las aguas del Golfo.

¿Cuándo se convertirá en huracán la tormenta "Isaías"?

La trayectoria realizada por el Servicio Meteorológico Nacional dice que el sistema no va a tardar mucho en subir su categoría. Se espera que para las primeras horas del jueves 8 de octubre alcance la fuerza de huracán categoría 1 en la zona del Golfo.

El viernes 9 tomaría más fuerza hasta subir a categoría 2, moviéndose al norte en mar abierto antes de tocar tierra el fin de semana en Estados Unidos.

¿Qué efectos tiene la tormenta tropical "Isaías" en México?

Las bandas del ciclón cubren gran parte del oriente y sureste mexicano. Su paso dejará lluvias muy intensas en el norte de Campeche y el norte y oeste de Yucatán.

La costa de Tamaulipas, el centro y sur de Veracruz, y la costa de Tabasco tendrán aguaceros muy fuertes, en Quintana Roo se esperan lluvias fuertes.

Fuertes vientos y oleaje elevado por "Isaías"

Aparte de las lluvias, el viento también se va a sentir con fuerza. Se esperan ráfagas que van desde los 50 hasta los 70 km/h en las costas de Veracruz, además de vientos intensos en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Esto levantará olas de hasta 3 metros en las playas de Veracruz y Tabasco.

Recomendaciones para las zonas con alerta de lluvias

Protección Civil pidió a la gente mantenerse atenta a los avisos oficiales en los estados costeros. Si estás en estas zonas, evita cruzar arroyos o caminar por calles inundadas, y toma tus precauciones ante posible encharcamiento de caminos o la subida en el nivel de los ríos.