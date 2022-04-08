Fuertes lluvias provocan inundaciones en Nueva Jersey

Fuertes lluvias provocaron el crecimiento del río Hackensack e inundaciones varias calles en el norte de Nueva Jersey este viernes y las autoridades informaron que se esperan que el agua aumente en otras zonas en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional la noche del jueves cayeron entre dos y cuatro pulgadas de lluvia, lo que contribuyó a las inundaciones en Nueva Jersey.

Las autoridades locales y federales advirtieron que se esperan más lluvias intensas para el viernes por la tarde en partes de Nueva York y Nueva Jersey , lo que posiblemente provoque más inundaciones a medida que crezcan los ríos y arroyos.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre posibles inundaciones y fuertes lluvias este viernes en las regiones de Hudson, Bergen, Morris, Essex, Passaic, Middlesex, Warren y Somerset en Nueva Jersey, así como los condados de Westchester, Rockland, Dutchess, Ulster, Orange y Sullivan en Nueva York.

Overnight —- South Pascack Rd. and Grotke Rd is closed due to flooding. This vehicle was stranded in the middle of the water. The occupant was safely evacuated. pic.twitter.com/gLH5txd1QD — Ramapo Police Dept. (@Ramapo_PD) April 8, 2022

Rescatan a 12 personas en inundaciones de Nueva Jersey

Las autoridades de Nueva Jersey informaron que unas 12 personas fueron rescatadas de las inundaciones y tuvieron que evacuar de sus casas a varias personas en el estado debido a las inundaciones.

A través de Twitter, la policía de Ramapo informó sobre el rescate de un automovilista que quedó atrapado en su auto varado en medio del agua en South Pascack, avenida que fue cerrada por el nivel que alzanzó el agua.

En algunas partes de Wagaraw en Hawthorne, los bomberos rescataron a las personas con botes y escaleras debido a los estragos que causaron las inundaciones. También en un callejón entre edificios comerciales en la carretera se derrumbó parcialmente debido a las inundaciones.

Debido a las fuertes lluvias e inundaciones en Nueva Jersey, varias avenidas fueron cerradas por el peligro que representaban.

Las zonas donde se registraron los niveles más altos de agua debido a la inundación fueron Ridgewood, Bergen y Passaic de Nueva Jersey. Westchester y Rockland de Nueva York. Sin embargo, Nueva Jersey fue el estado que más sufrió los estragos.

