Fuertes lluvias y deslizamientos de tierra cobran víctimas en Brasil

Las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra en el estado brasileño de Río de Janeiro han dejado un saldo de al menos 16 personas muertas.

"El problema es que estas lluvias inundan toda la ciudad debido a actividades humanas como la deforestación y la mala disposición de la basura. Es obvio", señalaron especialistas en medio ambiente.

Muertos tras fuertes lluvias en el estado de Río de Janeiro

Una vez más, el estado brasileño fue devastado por la lluvia y el lodo. Esta vez las intensas lluvias golpearon ciudades costeras y la Baixada Fluminense, la segunda región más poblada del estado, después de la ciudad de Río de Janeiro.

Las lluvias también azotaron las ciudades de Paraty y Angra dos Reis. Ambos son destinos turísticos populares, pero también son áreas con asentamientos rurales.

Cantidad de lluvia jamás vista en la región

Las imágenes aéreas muestran el alcance de los daños provocados por las inundaciones, donde las tormentas del pasado fin de semana, convirtieron las calles en ríos en varias ciudades. Es típico en la temporada de lluvias, pero este año ha sido peor.

"El problema es que estas lluvias inundan toda la ciudad debido a actividades humanas como la deforestación y la mala disposición de la basura. Es obvio", criticó un residente de Río de Janeiro. La región registró 655 mililitros de lluvia, una cantidad jamás vista en la historia de la ciudad, comunicaron las autoridades locales.

Estas nuevas lluvias se produjeron seis semanas después de que inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra mataran a 233 personas en la histórica ciudad de Petrópolis, también en el estado de Río de Janeiro.

Los expertos creen que los aguaceros en Brasil han sido provocados por el fenómeno de La Niña (el enfriamiento cíclico de la superficie del Océano Pacífico) y por el impacto del cambio climático.

-O Governo Federal, por meio do @mdregional_br , segue apoiando o Rio de Janeiro, mais uma vez afetado por fortes chuvas nas últimas horas.



- Secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, está em deslocamento para as regiões mais atingidas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 2, 2022

Gobierno brasileño trabaja en esfuerzos de rescate

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, señaló a través de su cuenta oficial en Twitter que el Gobierno federal estaba desplegando aviones militares para ayudar con los esfuerzos de rescate en el estado.

Según estimaciones de medios brasileños, es probable que haya más lluvias en la zona de Río de Janeiro para los próximos días en Brasil. Mientras tanto, los rescatistas están buscando en un área amplia del estado, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.