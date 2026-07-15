Arena, lluvia y frío repentino: así se vivió la tarde de tormenta en Hermosillo

La tarde del martes 14 de julio de 2026, una tormenta de arena azotó el municipio de Hermosillo, Sonora, y llegó acompañada por lluvias intensas que cambiaron rápidamente las condiciones meteorológicas. Vecinos reportaron ráfagas de viento que impulsaron nubes de polvo y provocaron un descenso notable en la temperatura en distintas zonas de la ciudad.

Medidas de seguridad ante la tormenta de arena en Hermosillo

La Comisión Estatal de Protección Civil emitió recomendaciones para reducir riesgos: pidió a la población buscar un resguardo seguro y evitar permanecer a la intemperie mientras persistan las condiciones adversas.

☁️⌛️Una tormenta de arena cubrió esta tarde parte de Hermosillo, Sonora, reduciendo significativamente la visibilidad y dejando imágenes impresionantes. Este fenómeno se forma cuando las fuertes corrientes descendentes de una tormenta levantan grandes cantidades de polvo y arena, pic.twitter.com/KvFWOfnRCA — Nubes México (@NubesMexico) July 15, 2026

Zonas afectadas por las lluvias y ráfagas de viento

Además del polvo, las precipitaciones llegaron acompañadas de vientos fuertes y cambios meteorológicos repentinos que favorecieron la formación de núcleos de tormenta aislados en zonas próximas a la mancha urbana. Se registraron reportes del fenómeno en Bahía de Kino, Guaymas, San Carlos y localidades de la zona rural poniente, donde el polvo y las lluvias alteraron la visibilidad y la movilidad.

Autoridades municipales y estatales recomendaron extremar precauciones en carretera y en áreas abiertas, limitar el tránsito innecesario y proteger a personas vulnerables, como adultos mayores y niños, ante el riesgo de exposición al polvo en suspensión.

