VIDEO | ¡Hizo temblar la tierra! Impresionante rayo sacudió la CDMX durante las fuertes lluvias

En medio de las lluvias torrenciales y granizadas que azotaron este viernes 7 de agosto a la Ciudad de México, un rayo hizo cimbrar la capital. Imágenes registradas por cámaras de seguridad captaron el momento en que, en cuestión de milésimas de segundo, una violenta descarga eléctrica iluminó el cielo de la CDMX en plena tormenta.

Las fuertes lluvias que provocaron caos vial, encharcamientos, inundaciones y alertas meteorológicas estuvieron acompañadas de una intensa actividad eléctrica; entre las principales afectaciones se reportó el desbordamiento del Río Magdalena, en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde el agua alcanzó vialidades y complicó la circulación.

Así se vio el rayo que sorprendió a la CDMX

La descarga eléctrica fue captada desde la toma de un edificio, en medio de la intensa tormenta que cubrió a la Ciudad de México durante la tarde de este viernes.

En las imágenes se aprecia cómo el cielo se ilumina de manera repentina cuando el rayo atraviesa las nubes, dejando registrada en cuestión de segundos la fuerza de la tormenta.

La toma permite dimensionar la intensidad de la actividad eléctrica que acompañó a las lluvias en CDMX; el destello aparece de forma súbita sobre la capital, mientras las nubes cubren buena parte del horizonte; el registro comenzó a llamar la atención por la fuerza con la que se observa la descarga en plena jornada de lluvias torrenciales.

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El impacto del fenómeno también provocó asombro entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron sus impresiones sobre la tormenta y señalaron que la descarga eléctrica se sintió y se escuchó con gran intensidad en distintos puntos de la Ciudad de México.

La noche seguirá marcada por lluvias y tormentas

La jornada de lluvias en la CDMX todavía no termina. La Alerta Roja se mantiene para esta noche y la madrugada del sábado en La Magdalena Contreras y Tlalpan, donde las precipitaciones podrían alcanzar hasta 70 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo; además, otras alcaldías continuarán con precipitaciones de moderadas a fuertes durante la noche.

Para este 8 de agosto, el pronóstico del clima mantiene las condiciones inestables en el Valle de México. Se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, por lo que podrían presentarse nuevamente encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales; en Toluca se prevén temperaturas de entre 20 y 22 grados, mientras que en la capital oscilarán entre 24 y 26 grados.