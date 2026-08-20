Balsas olvidadas en Quintana Roo: el último rastro de la peligrosa travesía de los migrantes

El fenómeno de la migración no se cuenta solo con estadísticas; los recuerdos y los objetos abandonados también forman parte de ese relato, como el resto de balsas varadas en las costas de Quintana Roo. Testigos silenciosos de la travesía de los migrantes en búsqueda de una vida mejor.

El fotógrafo Félix Barra decidió que esos restos no podían quedarse en el olvido. Lo que comenzó como un proyecto fotográfico de 15 imágenes para documentar el fenómeno migratorio en las costas mexicanas, se convirtió en una exhibición que refleja la desesperación, la resiliencia y sueños.