Hallan cuerpo flotando en aguas del Canal Nacional; despliegan operativo en límites de Coyoacán y Xochimilco

Este 12 de octubre se reportó el rescate de un cuerpo en aguas del Canal Nacional, ubicado en los límites de la alcaldía Coyoacán y Xochimilco; elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos para realizar las maniobras de recuperación de la víctima.

Se desconoce la identidad de la víctima, así como si familiares o alguna persona cercana ya fueron notificados de los lamentables hechos ocurridos durante la mañana de este lunes.

Trasladan el cuerpo al anfiteatro de Xochimilco para su identificación

Los primeros reportes indican que la víctima vestía un pantalón negro junto con una sudadera del mismo color. Hasta el momento se desconoce cómo es que la persona terminó en el Canal Nacional.

Elementos de Bomberos, de la Guardia Nacional, así como efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargaron de las maniobras de recuperación.

Por su parte, el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes para la recuperación y levantamiento del cuerpo.

Una vez concluidos los trabajos de recuperación, el cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro número dos de Xochimilco, para llevar a cabo los procedimientos correspondientes para su identificación y las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Rescatan cuerpo en Canal Nacional|AZTECA NOTICIAS

¿Qué han dicho las autoridades de Coyoacán y Xochimilco al respecto?

Por el momento, las autoridades de la alcaldía Coyoacán se han mantenido en completo silencio, por lo que se desconoce su postura respecto a este lamentable incidente.

¿Cómo es el protocolo de hallazgo de un cuerpo en un canal de la CDMX?

El hallazgo de un cadáver en un canal de la Ciudad de México puede activar un protocolo de emergencia que incluye el acordonamiento policial del área y la extracción del cuerpo por parte de cuerpos de rescate especializados.

Posteriormente, personal ministerial y pericial interviene para realizar el levantamiento de indicios y trasladar los restos al anfiteatro o Instituto de Ciencias Forenses para iniciar la investigación correspondiente.

