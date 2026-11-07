Localizan sin vida a Marco Tulio, profesor de la ENAH desaparecido

Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en la BUAP, fue localizado sin vida tras estar desaparecido desde octubre.

Radio Zapote, colectivo de comunicación comunitaria en la ENAH y donde colaboraba el profesor, publicó en Facebook un mensaje informando sobre el fallecimiento de Marco Tulio.

“Agradecemos la difusión, lamentablemente la familias nos acaba de informar que nuestro compañero Marco Tulio Pedroza Amarillas fue localizado sin vida”, escribió Radio Zapote.

En su cuenta de X, la ENAH publicó un mensaje confirmando el fallecimiento de Marco Tulio.

“La ENAH expresa su más profunda tristeza por el sensible fallecimiento del Profesor Marco Tulio, enviamos abrazo fraterno a familiares, amistades, estudiantes y a la comunidad académica”, manifestó.

La ENAH expresa su más profunda tristeza por el sensible fallecimiento del Profesor Marco Tulio, enviamos abrazo fraterno a familiares, amistades, estudiantes y a la comunidad académica.#LaCasaDeLaAntropología #ENAH 🌾🍂 pic.twitter.com/zJYuGtSFp7 — ENAH oficial (@ENAHoficial_dif) November 7, 2026

Marco Tulio Pedroza también daba clases en la BUAP

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) emitió la ficha de búsqueda para localizar al profesor, de 47 años de edad, quien también daba clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con el boletín de búsqueda, el maestro fue visto por última vez el 19 de octubre de 2026 en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, pero su familia supo que fue el 20 del mes pasado.

Natalia, su sobrina, contó en entrevista con Azteca Noticias, que Marco Tulio colaboraba con Radio Zapote y también tenía presencia en la escena de los colectivos del graffiti.

“Su última conexión virtual a una reunión que fue el 19 de octubre y pues ya el el último registro en la Ciudad de México México es el 20 de octubre y la última vez que lo vieron en Puebla fue el 16 de octubre”, contó previo a que se informara el fallecimiento del profesor.

El profesor viajaba en una camioneta Renault Oroch azul oscuro con vidrios polarizados para llegar a sus clases, de acuerdo con lo relatado por su familiar el 6 de noviembre de 2026.

“Lo que más nos puso en alerta fue el hecho de que faltara sus clases en la ENAH porque es una persona que ha dedicado su vida a la academia y le da mucha importancia, o sea, nunca falta, entonces eso fue lo que nos puso en alerta”, manifestó”, relató Natalia.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Para reportar a una persona desaparecida en la CDMX, hay varios medios de contacto con las autoridades para hacerlo.

La Comisión de Búsqueda de Personas capitalina se encarga de dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas en CDMX. El reporte puede realizarse en:

Instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Av. Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc Vía telefónica a través de los números: 55 5658 1111 y 55 5484 0430 Correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx Redes sociales:

Facebook : @cbusquedacdmx

: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx

@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx

5. A través de otras instituciones como: