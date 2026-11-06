Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México (CDMX) y el caso ya está en manos de las autoridades para localizarlo.

La Fiscalía General de Justicia inició una investigación al respecto y dio a conocer la ficha de búsqueda del profesor, la cual fue compartida en las redes sociales de la escuela.

¿Qué se sabe de Marco Tulio, profesor del ENAH desaparecido?

En la ficha de búsqueda se estableció que fue visto por última vez el 19 de octubre de 2026, pero ahora su familia sabe que fue el 20 del mes pasado, tras salir de su casa en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo

Natalia, su sobrina, contó a Azteca Noticias que a pesar de que Marco Tulio llevaba días sin haberse presentado a clases en la ENAH, el plantel educativo no les informó sobre la situación y fue a través de amigos del profesor que se enteraron que desapareció.

Marco Tulio es una persona activa en la escena de colectivos de graffiti y “también es conocido en en ese rubro de la gestión cultural desde el graffiti, desde lo académico”, comentó su familiar.

El hombre de 47 años también da clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pero a decir de su sobrina, ninguna de las escuelas les informó, y ahora ambas instituciones compartieron la ficha de búsqueda para pedir ayuda a la ciudadanía para localizarlo.

“Nos dimos cuenta que sus últimas conexiones eran del 20; amigos que no lo habían visto, se pusieron en contacto con su familia que está en Ciudad de México y pues fue que nos dimos cuenta de que nadie sabía de su paradero, entonces ya decidimos levantar el acta (...) todo fue por medio de amigos de él, quienes nos informaron pues que no habían hablado con él. Nosotros tampoco habíamos tenido tanto contacto con él”, contó.

Para impartir sus clases, viajaba en una camioneta Renault Oroch azul oscuro con vidrios polarizados, de la cual tampoco se tiene la ubicación.

“Lo que más nos puso en alerta fue el hecho de que faltara sus clases en la ENAH porque es una persona que ha dedicado su vida a la academia y le da mucha importancia, o sea, nunca falta, entonces eso fue lo que nos puso en alerta”, manifestó.

La última vez que hubo información de él fue tras participar en una reunión virtual de trabajo y salió de su casa, pero desde ese momento se desconoce su paradero.

En la ficha de búsqueda con folio 20261106-001, Marco Tulio Pedroza Amarillas mide 1.65 metros. Como señas particualares, tiene perforadas las orejas con expansiones, así como una perforación en el septum de la nariz y parálisis facial en el lado izquierdo de la cara. Vestía una playera oscura con estampado, pantalón negro y tenis deportivos.

🆘🆘🆘 Ayúdanos a encontrar a Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de nuestra casa de estudios‼️



🚨 Cualquier información para su localización será de gran ayuda 🚨#LaCasaDeLaAntropología #ENAH #SeBusca #ayuda pic.twitter.com/JavkVLHNmg — ENAH oficial (@ENAHoficial_dif) November 6, 2026

Mensajes sin contestar y una última reunión virtual

Su sobrina Natalia relató que supieron que Marco Tulio fue visto en Puebla el 16 de octubre, sin embargo, faltó a una asesoría que tenía programada para el 23 de octubre pasado.

Personas que lo conocen en CDMX contaron a su familia que lo vieron entre el 16 y 19 de octubre en su domicilio en la colonia San Miguel Chapultepec.

El 19 de octubre se conectó a una reunión de forma virtual por la tarde y su última conexión en redes sociales fue al día siguiente. Ahora los mensajes a su celular ya no le llegan y no aparece en línea.

“Viendo que nadie lo había visto y sabiendo que había faltado a la ENAH, primero fue ponerse en contacto las amistades con la familia, vimos que no estaba, entonces ya entre ambas partes pues empezamos a indagar más en redes sociales compartiendo su foto, preguntando en grupos de la ENAH si lo habían visto y pues ya tuvimos acceso a hablar con con algunas personas que nos dieron estas fechas (...) pero por parte de la institución no se nos contactó”, contó Natalia.