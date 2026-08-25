Angustia en Oaxaca: Locutor Iván Michel Atilano cumple una semana desaparecido

Una semana transcurrida sin respuestas ni pistas claras sobre su paradero. El comunicador y locutor de la emisora Radio Evolución, Iván Michel Atilano, de 47 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado martes 18 de agosto en el municipio de Huautla de Jiménez, ubicado en la región de la Cañada oaxaqueña. De acuerdo con las fichas de alerta emitidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tras la solicitud formal de sus familiares, el trabajador de los medios fue visto por última vez en las inmediaciones del centro de la localidad. A siete días de haber perdido todo contacto con él, las autoridades estatales mantienen un absoluto hermetismo sobre el caso, sin precisar qué hipótesis se están siguiendo en la investigación ni si existen avances sustanciales en las diligencias de campo para dar con su paradero.

Incertidumbre en la Cañada oaxaqueña y la inacción de las autoridades

La desaparición de Iván Michel Atilano ha generado consternación e indignación entre la comunidad de Huautla de Jiménez y los gremios de comunicación en el estado. A pesar de que los familiares acudieron de inmediato a las instancias ministeriales para solicitar el apoyo e iniciar los protocolos de búsqueda, la falta de informes oficiales sobre el avance de las indagatorias mantiene en vilo a sus allegados. Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han detallado si se han realizado rastreos en zonas aledañas o si se cuenta con testimonios e imágenes de cámaras de vigilancia que permitan reconstruir sus últimos movimientos en el centro del municipio.

Sin rastro del locutor Iván Michel Atilano tras una semana de su desaparición



Cumple una semana desaparecido Iván Michel Atilano, locutor de Radioevolución de 47 años, visto por última vez en el centro de Huautla de Jiménez, #Oaxaca.



La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda,… pic.twitter.com/SIhuOkSzR8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Artículo 19 exige su localización con vida y que se investigue su labor periodística

Ante el estancamiento de las investigaciones y la falta de datos por parte de las corporaciones locales, la organización internacional defensora de la libertad de expresión, ARTICLE 19, emitió una alerta para exigir a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno de Oaxaca que actúen con la debida diligencia y de forma coordinada para lograr la localización con vida del comunicador. La agrupación hizo un llamado directo a las autoridades ministeriales para continuar las labores de búsqueda sin descartar su labor periodística como una posible línea de investigación ligada a su desaparición. Asimismo, instó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Mecanismo de Protección a adoptar de manera urgente medidas de seguridad integrales y acompañamiento para la familia y los compañeros de trabajo del locutor.

