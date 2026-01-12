¿Cuántos periodistas asesinados suman en México durante 2026? Lista completa de ataques en este año

En México, cerrar una libreta o enviar la última nota del día no siempre es garantía de volver a casa. El periodismo en nuestro país se ha convertido en una profesión de alto riesgo, una trinchera donde llevar la verdad se paga con la vida.

El 2026 ha heredado la sangre de los años anteriores. La impunidad sigue dictando la pauta en regiones donde el silencio es ley. Esta nota no es solo una estadística; es un memorial en tiempo real de la crisis de libertad de expresión que nos asfixia.

La herencia de 2025: Casi 10 periodistas asesinados

Para entender el panorama de 2026, debemos mirar el año anterior. 2025 cerró con 9 periodistas asesinados en México, según datos de organizaciones internacionales como RSF. Esta cifra mantuvo al país como la nación sin conflicto armado declarado más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, superando en letalidad a zonas de guerra en otros continentes.

La impunidad sigue siendo el motor de estos crímenes: en más del 90% de los casos, los autores intelectuales no reciben castigo.

Lista de periodistas asesinados en México en enero de 2026

Carlos Castro nota roja, mientras cenaba en el restaurante "TrogueBirria". Fue un ataque directo en una ciudad que lleva años siendo foco rojo. Su asesinato marca el inicio de otro año letal para los comunicadores y recuerda que Veracruz sigue siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.

🔴 #AlMomento | Un reportero policiaco identificado como Carlos “N” fue asesinad0 con arma de fuego esta noche dentro de un restaurante en la colonia #Cazones, en Poza Rica, #Veracruz.



El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 h. Autoridades de los tres niveles acordonaron la… pic.twitter.com/OJg7fTPuO0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

*Esta nota se actualizará a lo largo de 2026 para documentar cualquier nuevo caso de violencia letal contra periodistas en México, agregando los datos confirmados y el contexto de cada suceso.*