Logan Roy y el elenco de “Succession” celebra estreno de la temporada 3

El elenco de "Succession", la serie dramática de HBO ganadora del Emmy sobre la lucha de poder en un imperio mediático familiar, celebró el estreno de la temporada 3, en la que el patriarca Logan Roy ajusta cuentas con su hijo Kendall.

Mientras en "Game of Thrones" las familias se enfrentaban con espadas, dragones y fuego valyrio, en “Succession” la guerra se libra de una manera muy diferente. Y llegará a las pantallas después del éxito de "El juego del Calamar", que ha sido vista por más de 111 millones de personas en todo el mundo.

Durante la alfombra roja celebrada en Nueva York, el actor Jeremy Strong, quien interpreta a Kendall Roy, dijo sentirse afortunado "por formar parte de algo que es una especie de pararrayos cultural y que forma parte de la vida de la gente y está en el centro de la cultura de una manera significativa".

La temporada 3 de la exitosa serie explorará las consecuencias de la decisión de Kendall Roy de hacer públicas las acusaciones de irregularidades en la empresa familiar y de culpar a su papá, Logan Roy, de no haber hecho nada para detenerlas.

"Es casi una continuación de donde lo dejamos en la segunda temporada", dijo Cox. "Eso significa que el potencial es enorme, pero también que el camino es preciso".

Kendall es uno de los cuatro hermanos Roy que pugnan por hacerse con el control del vasto patrimonio mediático de la familia, con sus hermanos interpretados por Kieran Culkin, Sarah Snook y Alan Ruck.

"Es divertido ver a los multimillonarios autodestruirse", dijo Ruck cuando se le preguntó por el atractivo de la serie. "Son una especie de autores de su propia desaparición".

Are you in for this revolution?



❤️ this tweet to be reminded when the new season premieres Sunday on @HBOMax. pic.twitter.com/f8j1p5hUum — Succession (@succession) October 12, 2021

“Succession”, temporada 3: ¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada de la serie terminó sus emisiones en 2019. Las dos temporadas existentes se han estrenado en años consecutivos, siempre en el último tramo del verano. "Succession" esntrenará su temporada 3 el próximo 18 de octubre de 2021.

"Succession" ha sido ampliamente elogiada. Su segunda temporada ganó el año pasado los Globos de Oro a la mejor serie dramática y al mejor actor en una serie dramática para Brian Cox, así como siete Emmys, incluyendo la actuación principal de Strong.