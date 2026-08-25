¿Lomitos acalorados? En Japón desarrollan chalecos para perro con aire acondicionado

Ante las intensas olas de calor que afectan a Japón, la empresa de ropa de maternidad Sweet Mommy, con sede en Tokio, desarrolló un chaleco de enfriamiento con ventilador integrado diseñado para evitar golpes de calor en perros y gatos.

La idea surgió cuando la presidenta de la compañía, Rei Uzawa, notó a su propia mascota, una perrita chihuahueña, agotarse durante los paseos diarios bajo las altas temperaturas del verano.

Así funciona el chaleco

Para la creación del producto, la firma trabajó con veterinarios y adaptó el diseño de las chaquetas con aire acondicionado de uso común entre los trabajadores de la construcción en Japón.

El dispositivo tiene un ventilador a batería con un peso de 80 gramos acoplado a un arnés o chaleco de malla transpirable.

La unidad genera una circulación de aire constante sobre el cuerpo del animal, lo que ayuda a disipar el calor acumulado en el pelaje.

El traje se fabrica en cinco tamaños distintos para adaptarse a diferentes razas de perros y gatos.

Japan's sweltering summer heat can be deadly for dogs and cats, and a clothing maker has come up with a novel solution – a fan suit. A Tokyo-based maternity-wear manufacturer has created a puffy, cooling jacket to help pet owners protect their furry friends from heatstroke pic.twitter.com/PjxXjQenEc — Reuters (@Reuters) August 25, 2026

A temperaturas extremas, soluciones extremas

La falta de lluvias y el aumento de las ya de por sí altas temperaturas en ciudades como Tokio impulsaron la demanda de alternativas de protección para animales domésticos. Anteriormente, los propietarios recurrían al uso directo de bolsas de hielo seco o a restringir los horarios de salida para evitar quemaduras en las patas y sobrecalentamiento.

El lanzamiento de la línea de ropa con ventilación representa una respuesta comercial directa a las condiciones climáticas extremas que registra Japón, donde las autoridades recomiendan tomar precauciones continuas para la salud de la población y las mascotas.