¡No soportaron el calor! Mueren tres leonas en zoológico de Tokio por la ola de altas temperaturas

Tres leonas del Parque Zoológico de Tama, ubicado en la ciudad de Hino, al oeste de Tokio, murieron debido a cuadros severos de golpe de calor y falla multiorgánica entre el 28 de julio y el 2 de agosto de 2026.

Según los informes oficiales de este martes 4 de agosto por el Gobierno Metropolitano de Tokio y la Sociedad del Parque Zoológico de Tokio, las felinas Mugi (de 3 años), Ichigo (de 11) y Ruena (de 15) colapsaron por deshidratación sistémica a pesar de los esfuerzos del personal veterinario, mientras que otros tres ejemplares de la manada continúan en estado crítico.

La emergencia sanitaria dentro del zoológico comenzó a mediados de julio, afectando a 10 de los 16 leones del recinto con síntomas de inapetencia, pérdida de conciencia y letargo severo. Los voceros de la institución explicaron que, a diferencia del clima seco característico de las sabanas africanas, el verano en Japón combina temperaturas extremas de hasta 40 grados Celsius con niveles sofocantes de humedad, condiciones que precipitaron el deterioro físico de los animales tras el fin abrupto de la temporada de lluvias.

Three lions die of suspected heatstroke at Tokyo zoo https://t.co/0rRGIncPj2 https://t.co/0rRGIncPj2 — Reuters (@Reuters) August 4, 2026

Cerraron la exhibición de felinos

Ante la gravedad del brote, las autoridades del Parque Zoológico de Tama ordenaron el cierre indefinido de la exhibición principal de leones. Los veterinarios trasladaron a los felinos convalecientes a recintos privados equipados con aire acondicionado directo, nebulizadores de agua y sistemas de ventilación reforzada, además de administrar suplementos vitamínicos y fluidoterapia intensiva a los animales afectados.

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que al menos 34 localidades del país han alcanzado o superado los 40 grados Celsius en lo que va del verano de 2026, marcando un récord histórico de temperaturas extremas en el archipiélago. La rápida subida de las temperaturas ha puesto a prueba los protocolos de bienestar animal en recintos zoológicos de la región, obligando a reevaluar las infraestructuras de climatización para especies exóticas.

Muertes por calor en Japón

El impacto de la ola de calor no se limita a la fauna del país. Datos de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón indican que más de 18.600 personas fueron llevadas de urgencia a centros hospitalarios por golpes de calor en la última semana de julio, registrándose 45 decesos a su llegada a las salas de emergencia. Asimismo, las autoridades gubernamentales han tenido que modificar los horarios de festivales culturales y eventos deportivos en ciudades como Nagoya para evitar la exposición a las horas de mayor radiación.

El fenómeno de altas temperaturas también afecta a naciones vecinas de Asia Oriental como Corea del Sur, donde las autoridades de salud pública reportan al menos 16 fallecimientos asociados a las condiciones térmicas. Científicos del Ministerio de Medio Ambiente de Japón señalaron que el cambio climático antropogénico continúa incrementando la frecuencia y la intensidad de estos eventos climáticos extremos en toda la región.