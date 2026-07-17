¿Cuáles son las razas de perro que mejor se adaptan a la playa en México? Y las que más sufren con el calor

Vivir frente al mar o disfrutar de las costas de México es un sueño para cualquiera, pero cuando se trata de nuestras mascotas, el clima tropical y la humedad juegan un papel crucial. No todos los caninos están genéticamente equipados para soportar el termómetro de lugares como Acapulco, Cancún o Puerto Vallarta.

¿La clave de su resistencia? Radica en la longitud de su hocico, el tipo de pelaje y hasta la forma de sus orejas. A continuación, te presentamos una guía humana y detallada para conocer a los mejores adaptados y a los que necesitan cuidados extremos.

Los reyes del sol: Razas con ADN de playa

Las razas que mejor toleran el clima tropical tienen pelajes cortos de una sola capa (que permiten la circulación del aire), tonos claros que reflejan la luz solar y orejas erguidas que ayudan a liberar el calor corporal.

Curiosamente, dos de los grandes campeones son orgullosamente mexicanos:

El Xoloitzcuintli

Este tesoro nacional con más de 3,000 años de historia es, por excelencia, el perro del dios azteca. Su variedad sin pelo lo convierte en el candidato perfecto para las costas mexicanas, ya que no retiene el calor de la atmósfera. Sus orejas grandes y elegantes funcionan como radiadores naturales. (Ojo: al no tener pelo, su piel es sensible y requiere protector solar especial para perros antes de pasear bajo el sol).

El Chihuahua

Originario del desierto del norte de México, este pequeño gran guerrero (en su variedad de pelo corto) adora el calor. Su tamaño compacto, pelaje fino y grandes orejas le permiten regular su temperatura con enorme facilidad, sintiéndose como en casa en cualquier entorno cálido.

El Basenji e Ibizan Hound

El Basenji, proveniente del centro de África, posee un pelaje fino y orejas erguidas que disipan el calor de maravilla. Por su parte, el Ibizan Hound (Podenco Ibicenco), criado en las costas del Mediterráneo, cuenta con un cuerpo atlético y un pelaje corto y claro ideal para las jornadas soleadas.

Otras razas que se adaptan al calor

El Greyhound (Galgo), el Whippet y el Pointer Alemán de Pelo Corto también entran en esta categoría gracias a su baja masa corporal y pelajes diseñados para la ventilación constante.

Los que NO la pasan bien en el calor

En la otra cara de la moneda se encuentran los perros que sufren enormemente en climas tropicales. El peligro aquí es doble y se divide en dos grupos de riesgo:

Los braquicéfalos (Hocico chato)

Perros como el Pug, Bulldog Francés, Bulldog Inglés y el Boston Terrier no sudan como los humanos; ellos se enfrían exclusivamente a través del jadeo. Al tener vías respiratorias más cortas, el aire no se enfría lo suficiente, lo que los hace extremadamente propensos a sufrir golpes de calor fatales.

Los de doble capa de pelo

Razas como el Alaskan Malamute, el Akita, el Chow Chow y el San Bernardo fueron diseñadas para la nieve y el aislamiento ártico o alpino. En una playa mexicana, ese pelaje se convierte en un abrigo pesado y sofocante difícil de sobrellevar.

Tips de oro para llevar a tu lomito a la playa

Sin importar la raza, el calor extremo siempre representa un riesgo de deshidratación o golpe de calor. Si vives en la playa o estás de visita, sigue estas recomendaciones humanas de seguridad:

Agua siempre fresca: Mantén a su disposición agua fresca y limpia las 24 horas del día. Un tazón de acero inoxidable o una fuente con filtro ayudan a mantenerla a buena temperatura.

Horarios de paseo inteligentes: Limita los paseos y el ejercicio a las horas más frescas del día: el amanecer o el atardecer. La arena y el pavimento caliente pueden quemar gravemente sus almohadillas.

El oasis en casa: Asegúrate de que siempre tenga acceso a áreas con sombra ventilada o aire acondicionado. Las alfombrillas de gel refrigerante son excelentes aliadas para que descansen frescos tras una caminata.

¡Nunca en el auto! Dejar a un perro dentro de un coche estacionado bajo el sol, aunque sea por cinco minutos, puede convertirse en una trampa mortal en instantes.