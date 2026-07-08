¿Vives en uno de ellos? Los 5 estados de México con mayor riesgo de ser impactados por huracanes este 2026, según Conagua

La Comisión Nacional del Agua dio un informe completo sobre los huracanes de este 2026, incluyendo datos de los posibles estados que resultarán más afectados con su impacto, basándose en los antecedes previos en dichas entidades.

#Noticias 🚨⚠️ Crece la preocupación en #Acapulco. Continúan los derrumbes en un cerro ubicado junto a una escuela sobre la avenida Ruiz Cortines. 👇https://t.co/VoEii5uIUH pic.twitter.com/Cg4UCZaUUp — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) July 7, 2026

Estados afectados por huracanes 2026

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, usa datos de hace más de seis décadas para medir qué tan vulnerables son algunas partes de México.

Los análisis confirman que los fenómenos como los huracanes no afectan aleatoriamente, sino que existen zonas donde las corrientes del mar y la zona en donde están ubicadas facilitan que las tormentas toquen tierra con más fuerza.

¿Qué entidades "sufrirían" más con los huracanes?

Del lado del Pacífico, las alertas van más hacia dos estados por la trayectoria que siguen normalmente los ciclones.

El estado de Baja California Sur es el número uno en la lista de los que van a recibir un impacto directo, en segundo está muy de cerca por la costa de Sinaloa.

Ambas entidades se preparan cada año para recibir el ataque de lluvias torrenciales y fuertes vientos que dañan la infraestructura urbana.

Zonas que más peligran en el Golfo y Atlántico

Por el lado del Golfo de México y el Mar Caribe, el mapa de la Conagua informa de tres estados por su alta probabilidad de ser impactados por las tormentas.

Quintana Roo se mantiene como uno de los principales ante la entrada de huracanes por el Caribe, la pantalla principal ante la entrada de huracanes, mientras que Veracruz y Tamaulipas también reresentirían los efectos en el Golfo.

¿Un solo huracán puede destruir a un estado entero?

Las autoridades federales, dijeron que la baja actividad en algunos océanos no quiere decir que haya exceso de confianza.

Los expertos explicaron que no se necesita de un gran número de huracanes para causar desastres, pues basta con que un solo huracán logre tocar tierra para provocar afectaciones severas.

Un informe del Pentágono advierte que el cambio climático podría incrementar el riesgo de apagones⚠️🔌 masivos entre 2035 y 2050. 🌎#TvAztecaVeracruz #Apagón #CambioClimático #Mundo #Noticias pic.twitter.com/hGBpKcJgAj — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) July 8, 2026

¿Qué se recomienda a la población?

La Conagua pidió a todos los ciudadanos que se encuentren en estos cinco estados y en general, no caer en la difusión de rumores y mantenerse pendientes de los canales oficiales.

La recomendación principal es seguir los boletines de Protección Civil, armar planes de contingencia familiar y ubicar con tiempo el albergue más cercano antes de que las lluvias compliquen los traslados.