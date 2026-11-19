Dos agentes de la Policía Municipal de Temixco, Morelos, fueron atacados a balazos. Al intentar pedir una ambulancia, ninguna los atendió y, cuando por fin una trató de llevarlos a un hospital, ninguno quería recibirlos, por lo que sus compañeros exigen tener servicios médicos.

Ataque armado contra policías en la colonia Pueblo Viejo de Temixco

Durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026, dos agentes fueron heridos mientras realizaban patrullajes en la colonia Pueblo Viejo. A pesar de su lesión, uno de los agentes que conducía la patrulla condujo hasta que una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas los interceptó.

Hospitales rechazan atender a los agentes heridos y los trasladan a Cuernavaca

Sin embargo, ningún hospital aceptó recibir a los dos policías, por lo que tuvieron que ser trasladados hasta Cuernavaca para ser atendidos en el Hospital General. Una agente es reportada como grave por recibir un impacto de bala en el abdomen, mientras que su compañero está estable.

Policías municipales de Temixco protestan para exigir servicios médicos y seguridad social

Varios agentes realizaron una protesta en la base de la Policía Municipal de Temixco para exigir servicios de salud, patrullas, uniformes y una mejora en las condiciones de trabajo.

Sin embargo, el alcalde Israel Piña Labra no acudió a atenderlos. En su lugar fue Alexandro Javier Aquino, jefe de gabinete del ayuntamiento. Las autoridades solo se comprometieron a revisar las posibilidades de brindarles seguridad social en los próximos días.

En los últimos meses, policías municipales de al menos tres municipios de Morelos han exigido mejoras en sus condiciones de trabajo. En octubre de 2026, los agentes de Jiutepec, Totolapan y Xochitepec hicieron paros para demandar alzas salariales.

Reclaman al fiscal de Morelos por violencia e impunidad en el estado

Fernando Blumenkrón Escobar, fiscal de Morelos, acudió a comparecer ante el Congreso del Estado. Los legisladores estatales le reclamaron la falta de respuesta ante la violencia que azota la entidad, con los asesinatos de 9 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como el homicidio del regidor Gabriel Rivas y la atención a la explosión de un camión de gas LP ocurrida en agosto de 2026.

Andrea Gordillo, diputada del PAN, señaló que hay un 97.61 % de impunidad institucional.

Sin embargo, el fiscal solo afirmó que hay mesas de trabajo al respecto.