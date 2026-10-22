“Ustedes saben": Policías de Jiutepec paran labores y secretario de gobierno los amenaza; van 3 municipios en Morelos donde exigen mejoras salariales

La policía del municipio de Jiutepec inició un paro de labores para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y también incrementos salariales. Con ello ya suman al menos tres municipios en el estado de Morelos (Jiutepec, Totolapan y Xochitepec) donde sus respectivas policías protestan por las condiciones laborales.

¿Por qué entraron en paro de labores los policías de Jiutepec?

El miércoles 21 de octubre de 2026, los 70 agentes de los tres turnos pararon labores en demanda de homologar los salarios, ya que en otros municipios han tenido mejoras salariales.

¡Exigen condiciones mínimas para enfrentar al crimen!



Elementos policiales de #Xochitepec, #Jiutepec y #Totolapan protestaron en Morelos para exigir mejores salarios y garantías de seguridad, denunciando que algunos perciben apenas 4 mil 700 pesos quincenales.



La crisis roza… pic.twitter.com/QjmR8357Lq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

“Ustedes saben”: Secretario de Gobierno de Jiutepec

Arturo Flores Solorio, secretario de Gobierno de Jiutepec, acudió a hablar con los policías, pero lejos de escuchar las demandas o atender las necesidades de los agentes, presionó a los policías para que volvieran a sus labores.

“Creo que no nos merecemos ese trato por parte de ustedes. Nuevamente, yo apelaría a que ustedes se incorporen a sus actividades, porque si no, pues ustedes saben”, afirmó al grupo de policías de Jiutepec.

Los agentes en Jiutepec reportan que ganan menos de 5 mil pesos a la quincena. Eder Rodríguez Casillas, presidente municipal, se lavó las manos y alegó que no tienen los recursos necesarios para aumentarles el sueldo en el corto plazo.

🚔En Jiutepec, la seguridad pública también está en crisis, pero no por la falta de discursos oficiales, sino por la falta de respuestas del alcalde Eder Rodríguez Casillas (@EderJiutepec ), quien a casi dos años de gobierno tiene sin resolver las demandas salariales de sus… pic.twitter.com/8JD35Si3Kf — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) October 22, 2026

Crisis de seguridad en Morelos: Totolapan y otros municipios sumados a la protesta

Totolapan también enfrenta problemáticas similares, donde los policías reportan que están expuestos ante el crimen organizado, aumentan las amenazas contra ellos y no han recibido más respaldo por parte del gobierno estatal de Margarita González Saravia.

Cabe recordar que en dicho municipio ocurrió un equivalente al “Culiacanazo”, donde detuvieron a “El Güero Gym”, quien después de narcobloqueos tuvo que ser liberado en “canje” por tres agentes de la Fiscalía de Morelos secuestrados por criminales.