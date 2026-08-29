Cae “El Gusano” de “Los Chapitos”, presunto operador financiero en Mexicali

Salvador"N", alias “El Gusano”, presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Mexicali, Baja California.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a tráves de su cuenta de X la captura de este probable responsable.

En febrero pasado, fue detenido Jorge “N”, otro presunto operador financiero en La Paz, Baja California Sur. Fue detenido en la carretera La Paz–San Juan de Los Planes, en el municipio de La Paz. Tras ser interceptado se le aseguró un arma de fuego considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.También traría un cargador con nueve cartuchos útiles abastecidos.

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Presunto operador de "Los Chapitos" es investigado por la UIF

Luego de trabajos de investigación del Centro Nacional de Inteligencia, además de la cooperación de autoridades de Estados Unidos, este sujeto fue detenido por el Gabinete de Seguridad.

Salvador “N”, de 41 años, cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además de acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador… pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

Detienen a mujer junto con sujeto ligado a "Los Chapitos"

En seguimiento a líneas de investigación para ubicar y detener a integrantes de grupos delictivos, los agentes de seguridad identificaron la zona de movilidad de este sujeto.

Salvador “N” fue detenido junto con Kitzuki Yaczely "N", alias “La Gorda”, de 26 años, quien lo acompañaba cuando circulaba en un vehículo, por lo que le marcaron el alto para realizarle una inspección de seguridad, tras la cual hallaron 57 dosis de metanfetamina.

El hombre de 41 años y la mujer de 26 años fueron detenidos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

