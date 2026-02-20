Golpe a “Los Chapitos” en Baja California Sur; agarran a operador financiero

Detuvieron a Jorge “N”, señalado como presunto operador financiero en la región para el grupo de “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa en La Paz, Baja California Sur.

La captura se realizó en la carretera La Paz–San Juan de Los Planes, en el municipio de La Paz, como parte de acciones de vigilancia e inteligencia para debilitar las estructuras financieras del grupo criminal.

Así fue la detención en la carretera La Paz–San Juan de Los Planes

De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue fue encabezado por fuerzas federales en coordinación con autoridades estatales y municipales. Jorge “N” fue interceptado y, tras una revisión, se le aseguró un arma de fuego considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, portaba un cargador con nueve cartuchos útiles abastecidos, por lo que fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Las autoridades no han detallado desde cuándo operaba en la entidad ni el alcance de sus actividades, pero lo identifican como un presunto responsable de las finanzas del grupo de “Los Chapitos” en esta región del país.

¿Qué papel tendría dentro de “Los Chapitos”?

"Los Chapitos” es el nombre con el que se identifica a una de las facciones del Cártel de Sinaloa, ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En los últimos años, esta célula ha sido señalada por operar redes de tráfico de drogas, lavado de dinero y control territorial en distintas entidades.

En el caso de Baja California Sur, las autoridades federales han reforzado operativos ante el riesgo de expansión de grupos delictivos hacia destinos turísticos estratégicos. La detención de presuntos operadores financieros busca frenar el flujo de recursos que sostiene estas estructuras.

Aunque no se ha confirmado si el detenido contaba con antecedentes penales, la línea principal de investigación apunta a su posible participación en actividades de financiamiento y logística para la organización criminal en la región.

¿Qué sanción podría enfrentar el operador financiero de "Los Chapitos"?

La presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas es un delito federal en México, contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Este ilícito puede alcanzar penas que van de cinco a 30 años de prisión, dependiendo del tipo de arma y las circunstancias del caso, además de multas económicas. Será un juez federal quien determine si vincula a proceso a Jorge “N” y bajo qué cargos específicos.

En caso de que se acrediten vínculos con delincuencia organizada, las sanciones podrían aumentar considerablemente, ya que este delito contempla penas más severas.

Por ahora, el detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su presunta relación con la estructura financiera de “Los Chapitos” en Baja California Sur.