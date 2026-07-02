Gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa compró combustible a empresa ligada al CJNG

Una investigación periodística realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló presuntos vínculos financieros entre la administración pública del estado de Sinaloa y redes delictivas transnacionales. De acuerdo con el reporte elaborado por el periodista Raúl Olmos, la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya realizó transacciones comerciales con empresas señaladas por el gobierno de Estados Unidos como operadoras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Específicamente, el gobierno de Sinaloa habría efectuado un total de tres transferencias financieras durante el mes de abril de 2024 a favor de la empresa Ahavat Logistics, una comercializadora de petrolíferos que cuenta con alertas internacionales por parte de las autoridades norteamericanas.