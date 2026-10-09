¿Quiénes son los “Los Chicos Phoenix”? Los adolescentes de EU que venden armas a cárteles mexicanos

Los llaman "Los Chicos Phoenix" y tienen entre 16 y 19 años. Son adolescentes de Phoenix, Arizona, que quedaron en el centro de una investigación de The New York Times por su presunta participación en la venta de armas de fuego a operadores de cárteles mexicanos.

Este caso expone el tráfico ilegal de armamento entre Estados Unidos y México, así como la participación de jóvenes que, pese a encontrarse en edad escolar o haber terminado recientemente la secundaria, estarían involucrados en operaciones para conseguir y revender rifles y pistolas a compradores vinculados con organizaciones criminales.

¿Cómo operan los "Los Chicos Phoenix"?

Según la investigación por el diario estadounidense, los cuatro jóvenes identificados con los sobrenombres de "JM", "El Flaco" y "El Güero", además de otro adolescente, consiguen armas mediante compras y robos para después ofrecerlas a distintos compradores. Entre el armamento mencionado se encuentran rifles AR-15 y armas de características similares a las utilizadas por fuerzas militares.

Además, el reportaje señala que parte de sus operaciones se desarrolla mediante conversaciones en grupos privados y plataformas de mensajes, así como WhatsApp y Telegram.

¿Qué motiva a los adolescentes a vender armas?

El dinero rápido y el estatus social son entre las principales motivaciones que los propios jóvenes mencionaron durante las entrevistas, de acuerdo con el periódico estadounidense.

Los adolescentes no proceden de un único entorno familiar. La investigación señala que algunos son hijos de inmigrantes, mientras que otros pertenecen a familias establecidas desde hace generaciones en Arizona.

Y es que, este caso resulta relevante porque muestra cómo el tráfico de armas puede involucrar a personas muy jóvenes que funcionan como intermediarias en un mercado ilegal que conecta a vendedores en Estados Unidos con compradores vinculados al crimen organizado en México.

