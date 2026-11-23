El comediante mexicano Facundo grabó un video instantes después de que estuvo a punto de irse al fondo de una coladera abierta en avenida Periférico Sur, en la Ciudad de México, mientras circulaba en su bicicleta.

¿Qué le pasó a Facundo en Periférico Sur?

El también conductor de televisión afirmó que pudo ver el hueco en el pavimento a tiempo, pero llamó la atención sobre el peligro que representan estos desperfectos en las vías de comunicación, las cuales son un alto riesgo para automovilistas, ciclistas y motociclistas.

#DenunciAN | Mientras las prioridades del gobierno de @ClaraBrugadaM están en programas como regalar gallinas, las vialidades de la CDMX siguen siendo una trampa mortal.



Facundo exhibió una coladera abierta en Periférico Sur a días de que un motociclista muriera por un… pic.twitter.com/lC3RkTk2FG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026

“No me pasó nada, pero imagino que esta es la historia de muchos güeyes que, igual y como no tienen seguidores, les da lo mismo, se tienen que ir a su casa con un madrazo, con su bici rota, su moto o su coche, y nadie los va a pelar porque les da igual”, afirmó en el video que compartió en sus redes sociales.

El reclamo del conductor por la falta de mantenimiento vial en la CDMX

El conductor recordó que el proceso de presentar una denuncia para reclamar daños por estos baches o alcantarillas abiertas es engorroso y los denunciantes deben esperar “a ver a qué hora te atienden”. Finalmente, realizó un comentario para describir esta falta de mantenimiento: “Los hoyos del bienestar”.

Accidentes recientes por coladeras abiertas y socavones en la Ciudad de México

Este incidente sucede después de que Roger Ángel, de 39 años, perdió la vida al caer en un socavón mientras circulaba en su vehículo en la alcaldía Venustiano Carranza.

Su hijo de 15 años de edad sufrió lesiones y recibió atención médica en un hospital del IMSS.