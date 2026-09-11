¿Quiénes son los intocables de la 4T? Andy, Rocha y Adán Augusto a quienes no investiga la FGR

Los llamados “intocables de la cuarta transformación”, están relacionados con el expresidente Andres Manuel López Obrador. Se trata de su hijo, Andy López Beltrán, el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y el senador tabasqueño, Adán Augusto López.

En el caso de Andy junior, ha sido señalado por presuntos vínculos con la red de huachicol fiscal, la Fiscalía General de la República (FGR) niega que exista una invevstigación en su contra y asegura que no hay pruebas suficientes como para abrirla.

En los otros dos casos: Adán Augusto y Rocha Moya han sido señalados por diversos actos de colusión, sin embargo no han sido imputados por la FGR.