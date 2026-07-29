Kenia López alerta sobre lineamientos de audiencias; Exige frenar intento de censura

El avance de los nuevos marcos regulatorios sobre los medios de comunicación en el país, por parte desde el Gobierno de México, ha encendido las alarmas de legisladores, académicos y agrupaciones periodísticas ante el riesgo inminente de que los controles estatales terminen en mecanismos de control informativo. En ese sentido, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que bajo el pretexto legítimo de proteger a los radioescuchas y televidentes, la autoridad no debe caer en la tentación de convertir esta regulación en un instrumento de censura o persecución contra los medios de comunicación.

¿Por qué alertan sobre un riesgo de censura en los nuevos lineamientos de audiencias?

Durante su pronunciamiento en San Lázaro, la legisladora subrayó que la defensa de las audiencias no puede sobrepasar ni vulnerar los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

"No se puede violar la libertad de expresión ni el derecho a la información con el pretexto de hacer algo noble como la defensa de las audiencias. Debemos cuidar que no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura... Son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta", sostuvo López Rabadán frente a los cuestionamientos sobre el sesgo del régimen hacia la prensa.

La protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta.



Necesario no caer en la tentación de usar los derechos de las audiencias como instrumentos de censura.



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El impacto en las conferencias "mañaneras" y el rol de los medios públicos

Uno de los puntos clave de lo dicho por Kenia López se centra en el tratamiento informativo que deberán recibir las conferencias matutinas, tanto del Ejecutivo Federal como de los gobiernos estatales, cuando son transmitidas a través de la radio y televisión pública. La Mesa Directiva planteó que la consulta ciudadana debe definir reglas claras e imparciales para determinar bajo qué enfoque operan estos espacios de difusión gubernamental, evitando que los canales del Estado sean utilizados de forma partidista o para descalificar la labor periodística independiente.

Frente a las inquietudes del gremio informativo sobre la posibilidad de que el gobierno pretenda arrogarse la facultad de calificar qué contenidos representan la verdad, López Rabadán hizo un llamado urgente a concesionarios, sociedad civil y académicos para participar masivamente en la consulta, garantizando un blindaje legal que impida cualquier atropello a la pluralidad democrática.

Tras la apertura de la consulta pública del proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, proceso vigente del 27 de julio al 21 de agosto, diversos sectores exigen vigilar que el discurso oficial no sea utilizado para acallar voces críticas o restringir el ejercicio libre del periodismo en México.

