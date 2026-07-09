Alerta meteorológica: Los meses clave con 63% de probabilidad de que “El Niño” sea “muy fuerte” en México

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional anunció este jueves 9 de julio los detalles sobre el fenómeno natural, "El Niño", en México y con ello las fechas en las que podría impactar con mayor fuerza.

¿Cuándo "El Niño" llegará a nuestro país con más intensidad?

En 2026-2027, el fenómeno de El Niño podría ser más intenso, con lluvias fuertes en el norte del país a finales de este año. El Gobierno de México mantiene información oportuna, acciones preventivas y establece puestos de mando en zonas costeras del país.



En dos meses estará… pic.twitter.com/RNPdNhcFaw — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 9, 2026

"El Niño" llegará "muy fuerte", ¿cuándo?

Los primeros pronósticos del SMN indican que la parte más crítica de este fenómeno será en invierno. El coordinador, Fabián Vázquez, confirmó que existe un 63% de probabilidad de que "El Niño" se impacte "muy fuerte" durante el periodo que va de noviembre a enero.

Los modelos muestran que los efectos se sentirán con mayor intensidad en todo el territorio mexicano.

"El Niño" llegará con más fuerza

Dentro del calendario de alertas que manejan las autoridades federales, el mes de diciembre de 2026 está marcado como el punto de máxima intensidad.

Durante estas semanas se espera el pico más alto del fenómeno, lo que provocará alteraciones en el clima tradicional, incrementando las lluvias en los estados del norte del país y empujando una actividad de frentes fríos más alto que el promedio anual.

El pronóstico de ciclones para el Pacífico y el Atlántico

El comportamiento de los océanos también sufrirá modificaciones importantes por el calentamiento que provoca el fenómeno.

Las pronósticos dicen que para esta temporada se espera el desarrollo de 18 a 21 ciclones tropicales en las aguas del Océano Pacífico.

El Mar Atlántico registrará una actividad menor, donde se calcula la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre.

Peligro por tormentas

La cantidad de ciclones pronosticados mantiene en alerta a las autoridades de las zonas turísticas y puertos del país.

Fabián Vázquez advirtió que, del total de los sistemas que se van a desarrollar, varios de ellos tienen una trayectoria directa hacia las costas de México, lo que incrementa el riesgo de inundaciones antes de que concluya el año.

En 2026-2027, el fenómeno de El Niño podría ser más intenso, con lluvias fuertes en el norte del país a finales de este año. El Gobierno de México mantiene información oportuna, acciones preventivas y establece puestos de mando en zonas costeras del país.



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Qué pasará con las lluvias de julio a octubre

Antes de llegar al invierno, el país pasará por un bache de agua que cambiará hacia el otoño. El SMN reportó que en julio y agosto las lluvias bajarán en el norte, noreste, sur y sureste.

Para septiembre, las caída de agua se normalizará al ser el mes con más ciclones, mientras que en octubre iniciará la mezcla de las tormentas con los primeros frentes fríos de la temporada.