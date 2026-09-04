¡Golpe a “Los Mezcales”! Cae estadounidense presuntamente ligada al grupo criminal con más de 200 dosis de droga en Colima

Un operativo conjunto en Colima terminó con la detención de dos personas señaladas como presuntas integrantes del grupo delictivo "Los Mezcales" , considerado por las autoridades como un objetivo relacionado con la generación de violencia en la entidad .

La acción estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima y la Secretaría de Marina; durante el despliegue fueron aseguradas 214 dosis de sustancias con características de metanfetamina y fentanilo, además de una bolsa con presunta metanfetamina a granel.

Dos detenidos en Colima y más de 200 dosis aseguradas

Los delincuentes aprehendidas fueron identificadas como Verónica Sarahí “N” y Luis Esteban “N”, ambos de 29 años; la primera es de origen estadounidense, mientras que el segundo es originario de la ciudad de Colima.

De acuerdo con las autoridades, a los dos se les localizaron 100 dosis con características de metanfetamina y 114 de fentanilo, además de la sustancia a granel.

La investigación que llevó hasta ellos comenzó con labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Policía de Investigación, mediante las cuales se habría establecido su ubicación.

¿Qué relación tendrían con “Los Mezcales”?

La Fiscalía señala a los detenidos como presuntos vendedores de sustancias ilícitas y como personas relacionadas con "Los Mezcales".

Las autoridades también los identificaron como objetivos debido a su presunta participación dentro de actividades vinculadas con este grupo criminal y a su posible papel como generadores de violencia.

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FGE, Marina y SSPC aprehenden a 2 objetivos presuntos integrantes del Cartel Los Mezcales; les aseguran más de 200 dosis de droga sintética



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El nuevo operativo llega después de otro golpe en Colima

La captura ocurre pocos días después de otro operativo contra la estructura de “Los Mezcales” en el municipio de Colima.

El 27 de agosto, fuerzas estatales y federales reportaron la detención de dos presuntos operadores considerados objetivos prioritarios; en aquella ocasión participaron elementos de la SSPC de Colima y de la Secretaría de Marina.

Los operativos forman parte de las acciones de inteligencia y coordinación que mantienen las instituciones de seguridad para identificar a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la entidad.